Buổi giao lưu có các hoạt động như: hội viên gặp gỡ, giao lưu, mua bán cây 0 đồng, đấu giá cây gây quỹ từ thiện, bốc thăm trúng thưởng cây xanh. Hội viên ở TP. Pleiku và các huyện: Ia Grai, Chư Prông, Chư Sê, Phú Thiện… mang đến buổi giao lưu rất nhiều cây xanh và hoa, chia thành từng gian hàng, tạo nên “phiên chợ” cây đặc biệt. Khi đến đây, ai cũng có cơ hội mua cây với giá 0 đồng. Với thông điệp “yêu cây, yêu hoa, yêu đời”, không chỉ khách mua mà người bán đều cảm thấy hào hứng, hài lòng khi trao nhau niềm vui.

Đưa 2 con nhỏ đi chơi công viên vào sáng chủ nhật, chị Nguyễn Thị Thu Dung (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi và các con mua sen đá, cúc cổ Sơn La, lan cẩm cù… với giá 0 đồng. Không những được tặng cây, chúng tôi còn được hướng dẫn cách trồng và chăm sóc nữa”. Chị Dung cho biết thêm: Do công việc bận rộn nên trước đây, chị không để tâm và dành thời gian cho việc trồng cây.

“Năm ngoái, con gái tôi bị đau nặng phải vào Bệnh viện Nhi tỉnh. Suốt quãng đường ra bệnh viện lòng tôi cứ thắt lại, lo lắng không yên. Quãng đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài có 2 hàng cây sum suê xanh tốt khiến tâm trí tôi từ bất an bỗng dịu lại, bình tĩnh hơn. Từ đó, tôi yêu cây và trồng nhiều cây xanh trong không gian sống. Bây giờ, trồng cây là thú vui giúp tôi cân bằng cuộc sống. Tôi cũng thường xuyên dẫn con đến những nơi có nhiều cây xanh như công viên, Quảng trường Đại Đoàn Kết để tâm trí được thư giãn. Hôm nay, dẫn con đi chơi tình cờ biết đến Hội Thích trồng cây Gia Lai có những hoạt động ý nghĩa, tôi hào hứng tham gia”-chị Dung kể.

Bà Võ Thanh Thủy-Chủ nhiệm Hội Thích trồng cây Gia Lai-cho biết: “Hội hiện có 4.600 hội viên, trong đó trên 3.000 hội viên ở Gia Lai. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức gặp mặt 2 lần để hội viên toàn tỉnh có dịp gặp gỡ, giao lưu. Chúng tôi hy vọng từ sở thích cá nhân của mỗi người sẽ nhân lên phong trào trồng cây, đóng góp thêm nhiều hoạt động thiết thực để chung tay bảo vệ môi trường. Nhiều thành viên yêu thích trồng cây nhưng không có điều kiện mua giống, chỉ cần đăng thông tin trên trang Facebook của Hội là ai có cũng sẵn lòng chia sẻ giống cây. Nếu ở xa thì gửi xe, ở gần thì đến tận vườn để lấy và trao đổi thêm kinh nghiệm. Các thành viên cho nhau cây xanh như chia sẻ niềm vui vậy. Từ những người xa lạ, theo thời gian, hàng ngàn hội viên trở nên gần gũi, gắn bó, truyền cho nhau năng lượng sống tích cực, truyền cả niềm yêu thích trồng cây, bảo vệ môi trường tới mọi người”.

Là hội viên lâu năm của Hội Thích trồng cây Gia Lai, anh Phạm Văn Thùy (xã Al Bá, huyện Chư Sê) đem đến ủng hộ một số giống cây như: lưỡi hổ, hoàng kim, lan tím… tại buổi giao lưu để bán với giá 0 đồng và bán đấu giá gây quỹ. Với nickname Anh Nông Dân trong Hội Thích trồng cây Gia Lai, anh là thành viên tích cực thường xuyên chia sẻ giống cây và những kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình trồng cây xanh đến các hội viên trong nhóm.

Anh Thùy cho biết: “Ban đầu, tôi tham gia hội trồng cây của cả nước. Sau đó, hội viên tỉnh Gia Lai đông dần lên và tách ra thành lập hội riêng. Tôi làm nông từ nhỏ nên có niềm yêu thích rất lớn với việc trồng cây và muốn chia sẻ những kinh nghiệm đến với những người cùng sở thích”.

Người Do Thái cho rằng, thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước, thời điểm tốt thứ hai chính là hôm nay. Không bao giờ là muộn để bắt đầu một sở thích, đặc biệt với việc trồng cây xanh. Có người thích trồng cây để thư giãn, tĩnh tâm, có người tìm thấy sự tự do, tự tại. Và, dù là lý do gì thì việc trồng cây xanh cũng sẽ có những tác động kỳ diệu đến tâm trí, sức khỏe mà đôi khi chính chúng ta cũng không ngờ tới.