Xuống kiểm tra bể ngâm thực phẩm, 2 người ngộ độc nguy kịch

(GLO)- Ngày 2-8, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra Công văn số 2665/QLD-MP về việc thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc mỹ phẩm dầu massage Đại Lực Hoàng do sản xuất không đáp ứng điều kiện.

Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum phẫu thuật kịp thời và điều trị gần 20 ngày qua, một bệnh nhân có vết thương lớn, rách toác ngực, lộ toàn bộ nội tạng do tai nạn giao thông đã hồi phục và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc để tiêu hủy đối với 206 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Belux Việt Nam sản xuất.

Đoàn thanh tra an toàn thực phẩm do Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Thuận chủ trì đã làm việc tại 2 đơn vị có du khách trong đoàn nghi bị ngộ độc để thanh, kiểm tra về điều kiện an toàn thực phẩm.