Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh hiện đang tiếp nhận 3 nạn nhân trong một gia đình bị ngộ độc khí CO khi đốt than sưởi ấm. Các bệnh nhân trú thôn Phù Ích, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà gồm: bà Hoàng Thị Hồng (SN 1964); chị Nguyễn Thị Anh Tuyền (SN 1995, con gái bà Hồng); con trai chị Tuyền mới được 13 ngày tuổi.

Người thân phải phá cửa để vào bên trong đưa 3 người bị ngộ độc khí CO đi cấp cứu

Sáng 4-12, mẹ chồng của chị Tuyền qua nhà sui gia để thăm con dâu mới sinh nhưng gọi không ai trả lời. Lo có chuyện chẳng lành, mẹ chồng chị Tuyền gọi con trai là anh Nguyễn Xuân Tuấn về kiểm tra.

Sau khi về tới nhà, anh Tuấn cùng hàng xóm phá cửa để vào thì phát hiện chị Tuyền cùng mẹ vợ là bà Hoàng Thị Hồng và con trai chị Tuyền mới được 13 ngày tuổi nằm bất tỉnh trên giường, bên cạnh có 1 chậu than đang ấm. Căn phòng chỉ rộng chừng 10 m2 và đóng kín cửa.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Ích Hậu và nhân viên y tế đã đến hiện trường, sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân sau đó được đưa vào cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng lơ mơ, khó thở.

Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và chẩn đoán 3 nạn nhân ngộ độc khí CO. Hiện chị Tuyền và bà Hồng có tình trạng tiến triển nặng hơn nên dự kiến chuyển lên tuyến trên. Riêng cháu bé sơ sinh đang được cho thở oxy và tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh khuyến cáo, vào những ngày giá rét người dân cần đặc biệt phải thận trọng với các thiết bị sưởi ấm, đặc biệt là sưởi bằng than tổ ong, than củi do than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là CO.