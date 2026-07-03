Xe ga mới giá từ 22 triệu đồng, tích hợp kết nối smartphone thông minh

Mới đây, TVS Motor Company đã giới thiệu TVS Ntorq 125 tại thị trường Ấn Độ với một số tinh chỉnh cho phiên bản 2026, tập trung chủ yếu vào diện mạo và trang bị tiện ích.

Là mẫu xe tay ga cỡ nhỏ phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, Ntorq 125 2026 vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế đặc trưng với phong cách thể thao, góc cạnh và hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Thay đổi lần này không nằm ở cấu trúc tổng thể mà chủ yếu đến từ các tùy chọn màu sắc mới và nâng cấp nhẹ về trang bị.

Ở bản tiêu chuẩn Disc, xe được bổ sung hai màu mới gồm Midnight Black và Spiti White. Màu Nardo Grey quen thuộc cũng được làm mới với bộ tem sắc nét hơn, giúp tăng khả năng nhận diện và tạo điểm nhấn thị giác.

Trong khi đó, phiên bản Race Edition cao cấp hơn được bổ sung ba lựa chọn màu gồm Drift Blue, Inferno Red và Rush Green, đi kèm bộ mâm sơn đồng màu, nhấn mạnh hơn phong cách thể thao lấy cảm hứng từ đường đua.

Bên cạnh thay đổi về ngoại hình, Ntorq 125 2026 cũng được nâng cấp về công nghệ. Xe được trang bị cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số mới, hỗ trợ kết nối Bluetooth thông qua nền tảng TVS SmartXonnect. Nhờ đó, người dùng có thể đồng bộ điện thoại thông minh với xe để theo dõi và quản lý nhiều thông tin vận hành một cách tiện lợi hơn.

Về vận hành, xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 124,8cc, làm mát bằng không khí và dầu, cho công suất 9,5 PS và mô-men xoắn 10,6 Nm. Riêng phiên bản Race XP được tinh chỉnh để đạt hiệu suất cao hơn, với công suất 10,2 PS và mô-men xoắn 10,8 Nm, hướng đến những người dùng cần khả năng tăng tốc mạnh mẽ hơn trong phân khúc.

Các trang bị quen thuộc vẫn được giữ lại như hệ thống đèn LED toàn bộ, dải đèn định vị ban ngày đặc trưng, mâm hợp kim 12 inch, sàn để chân phẳng, cốp chứa đồ dưới yên dung tích lớn và ống xả thiết kế ngắn với âm thanh trầm thể thao. Với định vị này, Ntorq 125 tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc tay ga 125cc thể thao cùng các đối thủ như Honda Dio 125, Hero Xoom 125, Suzuki Avenis, Yamaha RayZR 125 và Aprilia SR 125.

Tại Ấn Độ, TVS Ntorq 125 2026 có giá khởi điểm từ 82.500 rupee, tương đương khoảng 22,9 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)