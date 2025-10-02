Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Lơ Pang phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn

(GLO)- Sáng 2-10, Trung tâm Y tế Mang Yang phối hợp với UBND xã Lơ Pang (tỉnh Gia Lai) phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2025 với chủ đề "Chăm sóc sau sinh toàn diện - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé".

z7072195028828-0fa3b5877457e38066b25c957950bcee.jpg
Quang cảnh lễ phát động tại xã Lơ Pang. Ảnh: CTV

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025 diễn ra từ ngày 1 đến 7-10, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Với chủ đề "Chăm sóc sau sinh toàn diện - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé", Tuần lễ sẽ tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong sơ sinh, trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về chăm sóc sức khỏe của bà mẹ, trẻ em, hướng đến mục tiêu "Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé". Đồng thời, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh sẽ được mở rộng và nâng cao nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi giúp phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận các dịch vụ y tế.

z7072194977680-10f068983e4ea59ae251c6ef3bfe974c.jpg
Ngay sau lễ phát động, ngành chức năng đã tổ chức tuyên truyền lưu động hưởng ứng “Tuần lễ Làm mẹ an toàn'' trên các tuyến đường chính của xã Lơ Pang. Ảnh: CTV

Ngay sau lễ phát động, ngành chức năng đã tổ chức tuyên truyền lưu động hưởng ứng “Tuần lễ Làm mẹ an toàn'' trên các tuyến đường chính của xã Lơ Pang.

