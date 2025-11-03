Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Vùng tâm bão Kalmaegi gió giật cấp 13, di chuyển với tốc độ 30-35km/h

(GLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 2-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 131,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 30-35 km/h.

Dự báo 19 giờ ngày 3-11, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h, có khả năng mạnh lên, gió cấp 12, giật cấp 15.

img-0554.jpg
Tàu thuyền tại tỉnh Gia Lai neo đậu ở nơi an toàn tránh bão. Ảnh: P.V

19 giờ ngày 4-11, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h, vùng tâm bão gió cấp 12, giật cấp 15. Trên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông cảnh báo cấp độ thiên tai mức 3.

19 giờ ngày 5-11, bão di chuyển với tốc độ 15-20 km/h vào khu vực giữa biển Đông, gió mạnh cấp 13, giật cấp 17. Khu vực giữa biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) cảnh báo cấp độ thiên tai mức 3.

Từ khoảng chiều ngày 4-11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7 m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng-Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đèo Tô Na trên Quốc lộ 25 đã bị sạt lở do mưa lớn vào tối 30-10.

Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Tô Na

(GLO)- Khuya 30-10, UBND xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) vẫn túc trực tại khu vực đèo Tô Na để cảnh báo các phương tiện qua lại đề phòng sạt lở.

(GLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu trên diện rộng đang ở mức rất cao, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

