Vụ giám đốc trung tâm Anh ngữ ở Đà Nẵng bị bắt: Phụ huynh kiểm tra giấy phép thế nào?

(GLO)- Vụ Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ở TP. Đà Nẵng bị bắt vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản là lời cảnh báo đối với phụ huynh. Trước khi cho con theo học trường quốc tế, cần kiểm tra kỹ giấy phép hoạt động và chương trình đào tạo được cơ quan chức năng phê duyệt.

Ngày 29-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư (56 tuổi) - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân được Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi. Tuy nhiên, cơ sở này không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông và không được cấp phép liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân. Ảnh: CACC/LĐO

Cơ quan điều tra xác định, dù không có các giấy phép cần thiết, ông Tư vẫn tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang tên Prinberk Academy cho học sinh từ 5-16 tuổi. Học sinh học 5 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 2 buổi sáng và chiều, với mức học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng.

Quá trình hoạt động, ông Tư bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm che giấu tình trạng pháp lý của trung tâm; đồng thời đưa ra thông tin sai sự thật, thổi phồng về chương trình Prinberk Academy để tạo lòng tin với phụ huynh. Tin tưởng những thông tin này, nhiều gia đình đã cho con nghỉ học tại các trường phổ thông để chuyển sang học chương trình trên.

Vụ việc đặt ra yêu cầu phụ huynh cần thận trọng khi lựa chọn cơ sở giáo dục, đặc biệt với những đơn vị quảng bá chương trình quốc tế hoặc cam kết đào tạo thay thế chương trình phổ thông.

Để kiểm tra tính pháp lý của trường học, phụ huynh cần bắt đầu từ giấy phép hoạt động. Trước khi đăng ký cho con, phụ huynh nên yêu cầu cơ sở cung cấp quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, giấy phép hoạt động giáo dục và các văn bản phê duyệt chương trình đào tạo có liên quan. Cần đối chiếu tên pháp nhân, địa chỉ, cấp học, loại hình đào tạo và phạm vi hoạt động được cho phép.

Đối với trung tâm ngoại ngữ, cần phân biệt rõ giấy phép đào tạo tiếng Anh với giấy phép tổ chức chương trình giáo dục phổ thông. Nếu cơ sở quảng bá chương trình quốc tế, phụ huynh nên đề nghị cung cấp văn bản chấp thuận hoặc phê duyệt chương trình, đề án liên kết giáo dục và thông tin về đơn vị cấp bằng. Không nên chỉ dựa vào tên gọi tiếng nước ngoài, tài liệu quảng cáo, website hay những lời giới thiệu về đối tác quốc tế để xác định tính hợp pháp.

Khi tra cứu trên cổng thông tin điện tử chính thức, cần đối chiếu thông tin công bố với hồ sơ do cơ sở cung cấp; nếu chưa rõ, nên yêu cầu cơ quan quản lý xác nhận bằng văn bản.

Ngoài ra, trước khi ký hợp đồng, phụ huynh cần đọc kỹ điều khoản về chương trình học, học phí, việc hoàn trả học phí, chứng chỉ hoặc văn bằng đầu ra. Những cam kết về khả năng chuyển tiếp, công nhận kết quả học tập và giá trị văn bằng cần được kiểm chứng độc lập.