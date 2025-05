Vốn ưu đãi “tiếp sức” hợp tác xã phát triển bền vững

Bà Trần Thị Tầm-Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên (huyện Kông Chro) cho hay: Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất rau, củ, quả an toàn và chế biến thực phẩm. Do thiếu vốn đầu tư sản xuất nên gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vừa rồi, được Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh cho vay vốn ưu đãi 200 triệu đồng, chúng tôi đã mua máy móc và hỗ trợ các thành viên đầu tư phát triển sản xuất. Hiện nay, HTX đã liên kết sản xuất với 45 hộ trồng rau, củ, quả an toàn; mỗi ngày cung cấp ra thị trường 1,5-2 tấn rau, củ, quả.

Nhờ nguồn vốn vay này, HTX đầu tư sản xuất đa dạng các mặt hàng rau, củ, quả theo nhu cầu thị trường, thanh toán tiền mua sản phẩm cho các thành viên cũng thuận lợi.

Nông dân thu hoạch rau xanh cung cấp cho HTX Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhiên. Ảnh: N.H

Toàn tỉnh hiện có 475 HTX, 2 liên hiệp HTX và 485 tổ hợp tác hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Những năm qua, nhiều HTX gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, thiếu vốn đầu tư sản xuất kinh doanh là một trong những trở lực chính. Nguyên nhân là do HTX không tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước.

Trước thực tế đó, tháng 4-2024, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đi vào hoạt động với vốn điều lệ 20 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Mục đích của Quỹ là tạo điều kiện cho các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác và các thành viên tiếp cận vay vốn ưu đãi với lãi suất 4,6%/năm để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Tuấn Duy-Giám đốc HTX Xây dựng-thương mại và dịch vụ Phượng Hoàng (huyện Đức Cơ) cho biết: Hợp tác xã thành lập từ năm 2018, hoạt động đa ngành nghề. Trong đó, trồng và chế biến cà phê, hạt điều là thế mạnh trong sản xuất kinh doanh. Hiện nay, HTX đã liên kết với hơn 500 hộ trồng cà phê, điều tại một số xã, thị trấn của huyện. Tuy nhiên, do vốn đầu tư hạn chế nên quá trình hoạt động thu mua, đầu tư sân phơi, nhà xưởng, máy chế biến sâu còn gặp khó khăn.

“Năm 2024, chúng tôi được Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh cho vay 1 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi của Nhà nước thông qua hình thức thế chấp tài sản. Nhờ có nguồn vốn này, HTX đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sân phơi, máy móc chế biến sâu cho niên vụ cà phê 2024-2025, giúp các sản phẩm cà phê của HTX tiêu thụ ổn định trên thị trường. Hiện nay, HTX tiếp tục đầu tư hệ thống sân phơi, nhà màng và hệ thống trang-thiết bị, máy móc chế biến sâu để phục vụ sản xuất kinh doanh trong niên vụ cà phê tới”-ông Duy nói.

Sau 1 năm đi vào hoạt động, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã giải ngân cho 4 HTX vay vốn ưu đãi được 5 tỷ đồng. Trong đó, năm 2024, HTX Nông nghiệp Chư A Thai (huyện Phú Thiện) vay 800 triệu đồng; HTX Xây dựng-thương mại và dịch vụ Phượng Hoàng vay 1 tỷ đồng. Đầu năm 2025, HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên và HTX Mật ong Phương Di Bee (TP. Pleiku) vay tổng cộng 3,2 tỷ đồng phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hợp tác xã Mật ong Phương Di Bee (TP. Pleiku) đầu tư mẫu mã sản phẩm mật ong đạt OCOP 5 sao. Ảnh: N.H

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Mậu Phong-Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh kiêm Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh-thông tin: Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Quỹ tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các HTX, tổ hợp tác, liên hiệp HTX và thành viên có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Quỹ hướng dẫn khách hàng tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Hiện nay, nhu cầu vay vốn của các khách hàng là cá nhân, pháp nhân HTX, liên hiệp HTX và tổ hợp tác nhiều nhưng do tài sản đảm bảo vay vốn thấp so với nhu cầu vay nên vẫn còn nhiều HTX chưa tiếp cận được nguồn vốn này.

“Năm 2025, chúng tôi dự kiến hỗ trợ các HTX vay khoảng 7 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, vay ngắn hạn 6 tỷ đồng, trung và dài hạn khoảng 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra định kỳ, hướng dẫn các HTX, cá nhân sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả để nâng cao thu nhập cho các thành viên và người dân nông thôn trong tỉnh”-ông Phong nhấn mạnh.