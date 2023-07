Vẹn nguyên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Ông Triệu kể: Đầu năm 1975, ông viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, ông được biên chế vào Đoàn 773 (Quân khu 5). Ngày 9-8-1976, trên đường hành quân truy quét tàn quân FULRO, ông bị trúng đạn vào chân trái. Sau khi sức khỏe bình phục, ông Triệu luôn nỗ lực học tập và công tác tốt. Một thời gian, ông được tổ chức điều động đến công tác tại Đoàn 331 và Trường Quân chính 2 (Quân khu 5) đóng tại TP. Pleiku. Sau hơn 30 năm tại ngũ, với quân hàm Thượng tá, ông Đỗ Văn Triệu được nghỉ chế độ hưu trí vào tháng 9-2006.

Về với đời thường, ông chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Ông đã chủ động hợp đồng với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 để thuê 10 ha đất nông nghiệp thuộc địa phận tổ 9 (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) để trồng cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả. Sau đó, ông tham gia Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi TP. Pleiku. Mỗi lần Câu lạc bộ sinh hoạt thường kỳ, ông thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với các hội viên. Năm 2022, gia đình ông thu hoạch hơn 180 tấn cà phê tươi, hơn 1 tấn hồ tiêu, hơn 2 tấn bơ… bán tại vườn thu về tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu hơn 1 tỷ đồng.

Ông Triệu trải lòng: “Ngoài chế độ hưu trí và thương binh của bản thân, tôi và con gái là Đỗ Thị Phượng đều được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước do chịu ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin. Hàng ngày, vợ chồng tôi dành thời gian chăm sóc con gái bị tổn thương não, rối loạn tâm tính do nhiễm chất độc hóa học của quân đội Mỹ. Đây là điều gia đình tôi buồn nhất. Tuy vậy, tôi vẫn thấy gia đình mình còn may mắn hơn nhiều người khác. Chúng tôi động viên nhau cố gắng làm thật nhiều việc tốt để có thêm niềm vui trong cuộc sống”.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Triệu còn tích cực tham gia công tác ở nơi cư trú. Từ khi nghỉ hưu đến nay, ông đi đầu trong các hoạt động và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Vừa qua, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 5 năm liền (2017-2021).

Bà Mai Thị Thanh Huyền-Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế-nhận xét: “Ông Đỗ Văn Triệu là người hăng say lao động, tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ có sự đóng góp của ông mà bà con tổ 1 nói riêng, phường Yên Thế nói chung thêm đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau làm ăn, xây dựng cuộc sống. Ông xứng đáng là người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng”.

Còn ông Nguyễn Kỳ Ngộ-Chủ tịch Hội CCB TP. Pleiku thì đánh giá: “Ông Đỗ Văn Triệu là hội viên tiêu biểu của Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi TP. Pleiku. Ông là tấm gương sáng vì tích cực tham gia các hoạt động và phong trào, nhất là làm kinh tế giỏi, giúp hội viên vươn lên trong cuộc sống”.