Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Đak Đoa về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai

(GLO)-Tối 12-5, Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ. Nạn nhân được xác định là chị Rah Lan H’Bin (SN 1996, trú tại buôn Tân Tuk, xã Ia Mlah).

(GLO)- Hơn 4 năm qua, mỗi năm có gần 100 học viên là bộ đội xuất ngũ và học viên người dân tộc thiểu số được cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15) nấu những bữa cơm đảm bảo ăn no, đủ chất với giá chỉ 15 ngàn đồng.

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai vừa cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân Đinh Sơn và Đinh Hlum (cùng trú ở xã Kông Chiêng, huyện Mang Yang) bị tử vọng do sạt lở đất tại tỉnh Hà Tĩnh.

(GLO)- Chiều 7-5, đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh Gia Lai do ông Đỗ Tấn Thạnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Kông Chro về đảm bảo ATTP trên địa bàn.