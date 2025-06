Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri huyện Chư Prông và Kbang

* Cử tri huyện Chư Prông

*Kiến nghị:

Hiện nay, công trình nâng cấp và sửa chữa, cải tạo tỉnh lộ 665 thuộc Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới vay vốn ADB-Tiểu dự án tỉnh Gia Lai đoạn qua địa phận các xã Ia Băng, Ia Tôr, Ia Me, Ia Pia, Ia Ga thuộc huyện Chư Prông cơ bản đã triển khai xong. Tuy nhiên, tại thôn Tân Thủy, xã Ia Ga khu vực ngã ba Di tích quốc gia Chiến thắng Plei Me (đoạn Km 24+200) khi vào mùa mưa, nhất là khi trời mưa to lượng nước lớn đổ về mà hệ thống mương thoát nước hai bên đường và cống thoát nước không thoát nước hết, nên dẫn tới cống thoát nước hay bị nghẹt, tắc cống, nước tràn ra đường ảnh hưởng tới giao thông và xói lở vườn của một số hộ dân phía khu vực gần hạ lưu cống thoát nước; đồng thời tại một số đoạn mương thoát nước hở trên địa bàn thôn Tân Thủy người dân vẫn chưa được nhận hỗ trợ 2 tấm đan để bắc qua mương nước đi vào nhà. Đề nghị cấp có thẩm quyền kiến nghị với đơn vị thi công khắc phục tình trạng trên.

-Trả lời: Hiện nay, dự án đã được gia hạn và bổ sung nguồn vốn, chủ đầu tư đang thương thảo để ký hợp đồng xây lắp, dự kiến tổ chức thi công hạng mục trên trong tháng 5-2025.

* Cử tri huyện Kbang

*Kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có cơ chế đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức tại xã Kon Pne, huyện Kbang. Hiện nay, việc tuyển dụng giáo viên, viên chức y tế, công chức về công tác tại xã rất khó khăn do xã Kon Pne được công nhận là xã vùng I từ năm 2021, do đó một số chế độ hỗ trợ cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức công tác tại xã đặc biệt khó khăn không còn. Kon Pne là xã xa nhất huyện Kbang, từ trung tâm huyện đi vào xã Kon Pne khoảng 80 km nhưng các chế độ, chính sách cho người dân cũng giống như các xã trung tâm huyện.