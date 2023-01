Ưu tiên phát triển tiềm lực khoa học công nghệ

(GLO)-Năm 2022, tội phạm hình sự giảm mạnh so với thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 (năm 2019), giảm 15,83% số vụ (vượt 10,83% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao), giảm 36,59% số người chết, giảm 0,68% số người bị thương