(GLO)- Sáng 19-10, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn Krông Pa tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Biên phòng Việt Nam, tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy năm 2023. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân huyện cùng hơn 1.000 em học sinh Trường THPT Chu Văn An .

Tại chương trình, các em học sinh được theo dõi “Phiên tòa giả định” tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, hướng dẫn thực hành một số kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống khi tham gia giao thông và hỏi-đáp tìm hiểu về Luật Biên phòng Việt Nam. Cũng tại chương trình, Đoàn thanh niên Công An huyện, Đoàn thanh niên thị trấn Phú Túc, Đoàn Trường THPT Chu Văn An đã ký kết phối hợp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật giữa 3 lực lượng.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng 10 suất quà (500.000 đồng/suất) cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Chu Văn An.

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên khối trường học có điều kiện nắm bắt, hiểu biết kiến thức pháp luật; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên trong bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.