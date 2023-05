Từ hôm nay, đi máy bay có thể không cần mang căn cước công dân

Tin liên quan Cục Hàng không Việt Nam cấm mang Macbook Pro 15 inch lên máy bay

Đây là nội dung vừa được Cục Hàng không Việt Nam thông báo tới các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về việc triển khai thực hiện sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Văn bản của Cục nêu rõ, theo khoản 8 điều 13 Nghị định số 59 do Chính phủ ban hành ngày 5.9.2022 quy định về định danh và xác thực điện tử, việc người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Sau đó, Bộ Công an đã có văn bản thông báo đã thực hiện cập nhật tính năng này, đồng thời hướng dẫn kiểm tra thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính.

Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các sân bay, hãng hàng không sử dụng thông tin của hành khách đã được tích hợp trên VNeID để xác thực danh tính khi làm thủ tục bay. Ngoài ra, hành khách vẫn có thể dùng các loại giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ nhà báo, giấy xác nhận nhân thân để làm thủ tục bay.

Ứng dụng định danh điện tử - VNeID do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an Việt Nam phát triển, cung cấp các tiện ích trực tuyến cho người dân trên môi trường điện tử. Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 áp dụng đối với người đã được cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử. Người dân đến công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản VNeID.

VNeID giúp định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, có giá trị thay thế cho các loại giấy tờ cá nhân truyền thống, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích khác cho người dân. Người dân có thể dùng VNeID thực hiện các dịch vụ công trực tuyến như: thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, khai báo tạm trú, tạm vắng...

Ứng dụng VNeID cũng có thể thay thế căn cước công dân gắn chíp và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng này như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế.