Trưởng ban công tác mặt trận làng Nú làm kinh tế giỏi

Đầu năm 2024, khi đang làm Phó Trưởng làng Nú, anh Xíu (SN 1988) được cộng đồng tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác mặt trận. Để không phụ niềm tin, sự kỳ vọng của dân làng, anh Xíu nhanh chóng tiếp cận công việc, dành thời gian nghiên cứu tài liệu và tranh thủ học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, anh luôn chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế tại địa phương.

Anh Xíu (bên trái) thường xuyên gặp gỡ và tranh thủ ý kiến từ người uy tín của làng. Ảnh: A.H

Với suy nghĩ, muốn khơi dậy tinh thần, trách nhiệm trong nhân dân thì bản thân phải là tấm gương tốt. Do đó, mỗi khi trò chuyện với dân, anh luôn gần gũi, tôn trọng nhân dân. Trong từng việc, anh đều giải thích để bà con hiểu và dễ dàng làm theo. Trước những thắc mắc của người dân, anh đều cố gắng phân tích để bà con hiểu rõ, nhờ đó việc vận động, tập hợp nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do mặt trận cấp trên và do địa phương phát động trở nên thuận lợi hơn. Đặc biệt là Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Theo anh Xíu, trước đây, vẫn còn một số hộ dân trồng cây điều theo cảm tính. Nghĩa là trồng càng dày cây thì thu hoạch càng nhiều. Phần đông hộ dân trồng cây điều nhưng không chăm sóc để cây tự sinh trưởng, đến thời điểm thu hoạch được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. “Bây giờ thì khác! Người dân trong làng xác định đây là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập chính, do đó quan tâm đầu tư, chăm sóc, bón phân, tưới nước, cắt cành, tạo tán để cây sinh trưởng, phát triển tốt. Mình cũng tuyên truyền, vận động bà con thường xuyên thăm vườn. Những cây điều còi cọc, năng suất kém được chặt bỏ trồng thay thế bằng cây khác. Cây điều bị bệnh cũng chặt bỏ để không bị lây lan sang các cây trong vườn”-anh Xíu cho hay.

Trao đổi với P.V, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Khai-nhấn mạnh: Dù mới đảm nhận vai trò Trưởng ban công tác mặt trận từ đầu năm 2024 đến nay, song với sức trẻ, sự nhiệt huyết, đồng chí Xíu đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong làng tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương và gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc của dân tộc. So với các làng trong xã thì làng Nú đi đầu về thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Trong làng duy trì đội cồng chiêng, đội chèo thuyền độc mộc và nhiều người gìn giữ, phát huy nghề đan gùi.

Cùng với đó, người dân trong làng còn chủ động thay đổi thói quen để giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo nếp sống văn minh. Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Nú cho biết, các hộ dân trong làng đều tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường sống bằng việc thường xuyên quét dọn, thu gọm rác thải, đảm bảo không gian sống sạch sẽ. Người dân cũng thường xuyên dọn vệ sinh đường làng, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh hai bên đường, đảm bảo tầm nhìn cho người dân điều khiển phương tiện khi lưu thông…

Nhờ đó, làng Nú luôn sạch sẽ và đảm bảo an toàn giao thông. Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới được người dân nhiệt tình hưởng ứng bằng việc tự nguyện hiến đất mở đường. Năm 2022, làng Nú được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện, làng chỉ còn 2 hộ nghèo trong tổng số 115 hộ dân.

Do ảnh hưởng bởi thời tiết, năng suất điều của gia đình anh Xíu cũng giảm mạnh so với mọi năm. Ảnh: A.H

Nhận xét về Trưởng ban Công tác mặt trận của làng, ông Rơ Châm Hmơnh-người uy tín của làng-bày tỏ: “Xíu chịu khó lắng nghe bà con nói và học hỏi từ những người đi trước. Khi trò chuyện với bà con cũng nhẹ nhàng, lễ phép. Ai có thắc mắc gì cũng giải thích, còn hướng dẫn bà con trồng, chăm sóc cây điều cho năng suất cao. Bà con rất thương quý!”

Không chỉ nhiệt tình, trách nhiệm với cộng đồng, anh Xíu còn nỗ lực, gương mẫu trong lao động sản xuất. Đang mùa thu hoạch điều, vợ chồng anh rời nhà từ rất sớm. Vườn điều cách nhà 7 km nên vợ chồng anh mang theo cơm, ăn trưa tại vườn để đỡ mất công đi lại. Gia đình anh có 2 ha cây cao su và 4 ha cây điều, chia làm 4 vườn. “Thời điểm cây điều trổ hoa, đậu quả, thời tiết diễn biến thất thường nên nhiều đột hoa bị khô nên năng suất năm nay giảm mạnh. Dự kiến, mỗi ha chỉ đạt 8-9 tạ hạt; giá bán hiện tại dao động 33 ngàn đồng/kg”-anh Xíu buồn bã nói.

Chỉ vào vườn điều đang thu hoạch, anh Xíu chia sẻ, chỉ có vài chục cây là điều ghép được trồng thay thế cho những cây điều sâu bệnh, còn lại đều trên 20 năm tuổi. Điều giống cũ lại thu hoạch lâu năm nên già cỗi, cho năng suất giảm. Gia đình anh dự định, sau vụ thu hoạch sẽ thay thế 1 vườn bằng giống cây điều ghép. Khi diện tích trồng mới cho thu hoạch tiếp tục thay thế các diện tích còn lại, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Ngoài trồng điều, gia đình anh Xíu còn chăn nuôi heo và chăm sóc 2 ha cây cao su, trong đó 1 ha đã cho thu hoạch. Mỗi tháng, gia đình anh khai thác mủ cao su tại vườn 15 ngày, mỗi ngày thu từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Bằng sự cần cù, chịu khó, anh trở thành một trong những hộ sản xuất kinh doanh giỏi, được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2024.