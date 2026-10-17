Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Trẻ em xã Uar kiến nghị nhiều vấn đề về học tập và an toàn trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 17-10, Thường trực HĐND xã Uar (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND xã với trẻ em” năm 2026 nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề trẻ em quan tâm.

Tại chương trình, học sinh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn xã đã nêu nhiều kiến nghị liên quan đến điều kiện học tập, cơ sở vật chất trường lớp và an toàn học đường.

quang-canh-buoi-doi-thoai.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Chi

Trong đó, học sinh phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa; một số điểm trường chưa có giếng nước, nhà vệ sinh; việc thiếu phương tiện đến trường, thiết bị học tập và khu vui chơi.

Các em cũng kiến nghị chính quyền xã quan tâm sửa chữa hồ bơi xuống cấp, nâng cấp đường giao thông, hỗ trợ tiếp cận công nghệ số, tăng cường phòng tránh đuối nước, bạo lực học đường và bảo đảm an toàn thực phẩm quanh cổng trường.

Ngoài ra, một số học sinh mong muốn được hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và thủ tục cấp căn cước.

tang-qua.jpg
Đại diện Thường trực HĐND xã tặng quà cho trẻ em tham gia đối thoại. Ảnh: Văn Chi

Trước những ý kiến, kiến nghị của học sinh, đại biểu HĐND xã trao đổi, giải đáp các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, tổng hợp những nội dung cần xem xét, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để có hướng giải quyết phù hợp, góp phần bảo đảm quyền lợi và tạo môi trường phát triển an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Dịp này, Thường trực HĐND xã Uar trao tặng 40 suất quà cho các em tham gia chương trình đối thoại và 4 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm động viên, khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV vào sáng 16-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy, phát huy cao trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026.

Sư đoàn 2 hoàn thành diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 12-10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (xã Bình An), Sư đoàn 2 thực hành bắn đạn thật với đề mục “Trung đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự”, khép lại cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa năm 2026 sau hơn 2 tuần triển khai (từ ngày 27-9 đến 12-10).

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hướng tới Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026 và nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung huấn luyện, rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

null