Trao nhà tình thương cho 5 gia đình ở buôn Ma Giai

Việc hỗ trợ nhà ở sẽ giúp các hộ nghèo an cư lạc nghiệp, từ đó giúp họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ảnh: ĐVCC

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Công thương Gia Lai; Huyện ủy, UBND huyện Krông Pa; Công ty Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, Chi nhánh Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PV Oil miền Trung Gia Lai, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Phúc, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên.

Sở Công thương Gia Lai, UBND huyện Krông Pa và các đơn vị tài trợ đã trao 5 căn nhà tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm: Rah Lan Y Câu, Rah Lan Thị Muôi, Rah Lan Thị Sế, Rah Lan Thị Tiếp và Lê O H’Roan. Tổng kinh phí xây dựng 5 căn nhà là 330 triệu đồng, từ nguồn vận động đóng góp của công chức, viên chức, người lao động Sở Công thương Gia Lai và 4 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành Công thương.

Những căn nhà được xây dựng theo kiến trúc nhà truyền thống của người dân địa phương. Ảnh: ĐVCC

Ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương-chia sẻ: “Trong năm qua, Sở Công thương cùng với buôn Ma Giai đã triển khai nội dung kết nghĩa và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, giúp đỡ xây dựng buôn Ma Giai ngày càng phát triển, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc trao nhà tình thương là tấm lòng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Công thương và các nhà tài trợ, nhằm hưởng ứng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” do Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động. Việc hỗ trợ nhà ở sẽ giúp các hộ nghèo an cư lạc nghiệp, từ đó giúp họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

Chi đoàn Sở Công thương trao tặng quà cho em Rah Lan. Ảnh: ĐVCC

Nhân dịp này, Sở Công thương Gia Lai cũng trao tặng các phần quà cho 5 gia đình. Chi đoàn Sở Công thương cũng trao tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho em Rah Lan (con gia đình anh Kpă A) theo tinh thần nhận giúp đỡ thường xuyên 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong buôn.