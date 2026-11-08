Tối nay (8-11), không khí lạnh tràn xuống miền Bắc: Vùng núi có nơi rét dưới 13 độ C

(GLO)- Không khí lạnh mạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ từ chiều tối 8-11, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Miền Bắc sắp bước vào đợt rét diện rộng, trong đó vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 13 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 8-11, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ ghi nhận lúc 1 giờ phổ biến 23-26 độ C.

Tối nay (8-11), miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh. Ảnh: Mạnh Quân/Dân trí

Dự báo khoảng chiều tối và tối nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; khu vực ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Sự xuất hiện của khối không khí lạnh sẽ khiến nền nhiệt miền Bắc giảm, thời tiết chuyển biến rõ rệt trong đêm 8-11 và những ngày tiếp theo.

Đáng chú ý, từ đêm 8-11, khu vực vùng núi Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9-11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 8-11 đến sáng 9-11, dự báo có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió chuyển hướng Đông Bắc, trời chuyển rét từ ngày 9-11. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày dự báo phổ biến 18-20 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi nhiệt độ giảm, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh nền.

Đối với khu vực miền núi, cần chú ý bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước nguy cơ rét đậm, rét hại cục bộ tại những nơi có nền nhiệt xuống thấp. Người dân vùng cao cần chủ động che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn và hạn chế chăn thả gia súc khi thời tiết rét sâu.

Không chỉ gây chuyển rét ở miền Bắc, đợt không khí lạnh lần này còn tác động đến diễn biến thời tiết Trung Bộ. Theo dự báo, từ đêm 8-11 đến ngày 11-11, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Một số nơi có thể xảy ra mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, đô thị.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động ứng phó với diễn biến bất lợi trong những ngày tới.