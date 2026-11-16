Sương mù bao phủ nhiều địa phương ở phía Đông tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 16-11, sương mù xuất hiện tại nhiều địa phương khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai như các xã Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, An Nhơn Bắc, Phù Cát…

Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phù Mỹ cũ xuất hiện nhiều sương mù. Ảnh: Trọng Lợi

Khoảng 6-7 giờ, nhiều khu vực vẫn chìm trong màn sương dày, hạn chế tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Tuy nhiên, trong khung cảnh ấy, những cánh đồng, làng quê, đường phố ẩn hiện trong màn sương sớm cũng tạo nên bức tranh thiên nhiên khá thơ mộng.

Ô tô bật đèn lưu thông trên đường dù trời sáng. Ảnh: Trọng Lợi

Trao đổi về hiện tượng này, ông Nguyễn Đăng Hùng - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Gia Lai - cho biết: Sáng 16-11, sương mù xuất hiện ở một số địa phương khu vực phía Đông tỉnh. Đây là hiện tượng khí tượng thông thường, hình thành khi điều kiện thời tiết thuận lợi do hơi nước trong không khí ngưng tụ thành những hạt nước li ti, lơ lửng gần mặt đất.

Nhiều nhà dân ở xã Phù Mỹ chìm trong màn sương mờ. Ảnh: Trọng Lợi

Cụ thể, trong điều kiện trời ít mây hoặc quang mây, gió lặng, độ ẩm không khí cao và nhiệt độ giảm thấp, hơi nước dễ ngưng tụ, tạo thành lớp sương bao phủ mặt đất.

Khi mật độ các hạt nước đủ dày, tầm nhìn ngang giảm xuống dưới 1 km thì được gọi là sương mù. Trường hợp tầm nhìn từ 1 km trở lên, mật độ hạt nước thưa hơn, hiện tượng này được gọi là mù.

Làng quê, đường phố ẩn hiện trong màn sương sớm tạo bức tranh thiên nhiên khá thơ mộng. Ảnh: Trọng Lợi

Theo ông Hùng, sương mù sáng nay không phải hiện tượng thời tiết bất thường, cũng không gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Tác động đáng chú ý nhất là làm giảm tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tại các tuyến đường đèo dốc, quanh co.

6 giờ 30 phút ngày 16-11, sương mù phủ kín đường sá, làm hạn chế tầm nhìn. Ảnh: Trọng Lợi

Vì vậy, người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp và chú ý quan sát khi di chuyển trong khu vực có sương mù.

Ông Hùng cũng lưu ý, sương mù thông thường khác với sương muối. Sương muối mới là hiện tượng có thể gây tác động bất lợi, làm "tổn thương" cây trồng.