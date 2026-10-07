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Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

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Dự báo từ sáng nay (7/10) đến đêm 8/10 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 600mm. Dự báo mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến hết tuần với diễn biến rất phức tạp.

Đêm qua và sáng sớm nay (7/10), Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi đã hứng chịu mưa lớn. Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/10 đến 3h ngày 7/10 có nơi trên 100mm như tại trạm Cảng Chân Mây (Huế) 196.4mm, Đà Nẵng 114.8mm.

Dự báo từ ngày 7/10 đến đêm 8/10 là đỉnh điểm đợt mưa lớn ở Huế và Đà Nẵng với lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Đông Quảng Ngãi thời gian này có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Quảng Trị ngày và đêm nay chỉ còn mưa rải rác với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Sang ngày và đêm 8/10, tỉnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày và đêm 9/10, vùng mưa có xu hướng mở rộng ra phía Bắc, trọng tâm mưa là Nam Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Đợt mưa lớn diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Huế và Đà Nẵng mưa lớn đỉnh điểm trong hai ngày 7-8/10.
Huế và Đà Nẵng mưa lớn đỉnh điểm trong hai ngày 7-8/10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2 do mưa lớn ở Huế và Đà Nẵng. Đây là mức rủi ro thiên tai trung bình, với khuyến cáo có khả năng gây thiệt hại về người và vật nuôi, thiệt hại đáng kể đến tài sản, công trình hạ tầng, tác hại tương đối lớn đến môi trường.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực có tại địa chỉ hymetnet.gov.vn, thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực ở địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Ngoài ra, ngày và đêm 7/10, khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở miền Bắc.

Theo Nguyễn Hoài (TPO)

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