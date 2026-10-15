Tin thế giới tối 15-10: Ông Zelensky tuyên bố nối lại tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Ông Zelensky tuyên bố nối lại tấn công các nhà máy lọc dầu Nga; Trung Quốc và Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ xuyên biên giới dài hơn 3.000 m; Hai tàu hàng chìm tại eo biển Hormuz; ông Trump tiếp tục tuyên bố Canada có thể trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Ông Zelensky tuyên bố nối lại các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, trong bối cảnh Kiev cáo buộc Moskva tiếp tục tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu tại Moskva, Nga sau vụ tập kích ngày 20-9. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn được Financial Times công bố ngày 15-10, ông Zelensky cho biết Ukraine không còn kiên nhẫn trước các cuộc tấn công của Nga khiến hơn 600.000 người mất điện. Ngay trong ngày, giới chức tỉnh Ryazan của Nga thông báo UAV Ukraine tập kích quy mô lớn, gây hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu và làm hư hại nhà kho, phương tiện ở một doanh nghiệp khác. Chưa ghi nhận thương vong.

Ông Zelensky cáo buộc Mỹ từng cảnh báo Ukraine về khả năng ngừng chia sẻ tình báo nếu Kiev tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng Nga. Ông cũng cho rằng những hạn chế đối với dịch vụ Internet vệ tinh Starlink đã ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố chỉ cân nhắc dừng các cuộc tấn công nếu Mỹ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot.

Trong khi đó, tập đoàn năng lượng Naftogaz của Ukraine cho biết một cơ sở khai thác khí đốt tại tỉnh Poltava bị Nga tấn công, gây hỏa hoạn và hư hại thiết bị. Không có nhân viên bị thương.

Trước đó, ngày 11-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga và Ukraine nhất trí ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, hai bên tiếp tục cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận. Điện Kremlin cho biết các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn năng lượng vẫn đang diễn ra.

Trung Quốc và Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ dài hơn 3.000 m

Trung Quốc và Triều Tiên đưa vào sử dụng cây cầu đường bộ dài 3.026 m bắc qua sông Áp Lục, kết nối khu vực biên giới hai nước, được kỳ vọng thúc đẩy thương mại và giao lưu nhân dân.

Xe tải chạy trên cầu trong lễ thông xe. Ảnh: AFP

Lễ thông xe diễn ra tại thành phố Đan Đông, miền Bắc Trung Quốc, với sự tham dự của hàng trăm người. Sau buổi lễ, các xe tải mang quốc kỳ hai nước bắt đầu lưu thông qua cầu.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho rằng công trình thể hiện tình hữu nghị giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, đồng thời tạo điều kiện tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân.

Cây cầu hoàn thành từ năm 2014 nhưng chậm đưa vào sử dụng do Triều Tiên chưa hoàn thiện đường kết nối và cơ sở hải quan, cùng với việc đóng cửa biên giới trong đại dịch Covid-19. Việc thông xe lần này được kỳ vọng giúp hoạt động vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn.

Theo chuyên gia Lim Eul-chul thuộc Đại học Kyungnam, Hàn Quốc, cây cầu mới có thể cải thiện đáng kể việc vận chuyển máy móc, nguyên liệu và vật liệu xây dựng, đồng thời giúp lưu lượng hàng hóa tăng gấp 3-4 lần.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Công trình mới được đưa vào sử dụng hơn một tháng sau khi Triều Tiên và Nga khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước.

Hai tàu hàng chìm tại eo biển Hormuz giữa làn sóng tấn công gia tăng

Hai tàu hàng bị chìm tại eo biển Hormuz trong các sự cố được cho là liên quan đến thủy lôi và tên lửa, trong bối cảnh các vụ tấn công tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược này gia tăng.

Khói bốc lên từ tàu chở hàng Cape Dao sau vụ tấn công ngày 23-9. Ảnh nguồn Tiền Phong

Cảng vụ Hàng hải Singapore cho biết tàu container GFS Pride bị tấn công ngày 13-10. Sau vụ nổ gây cháy lớn, tàu nghiêng rồi chìm vào ngày 14-10. Toàn bộ thủy thủ được sơ tán an toàn. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một tàu hàng đã va phải thủy lôi khi đi qua tuyến đường mà lực lượng này mô tả là bất hợp pháp và nguy hiểm.

Cùng ngày 14-10, tàu Cape Dao treo cờ Antigua và Barbuda bị đắm sau sự cố trúng vật thể bay từ ngày 23-9. Đại sứ quán Ấn Độ tại Oman xác nhận một thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Truyền thông Ấn Độ đưa tin tàu chở than này bị trúng hai tên lửa.

Một tàu Singapore khác, GFS Giselle, cũng bị Iran tấn công ngày 14-10. Tàu bị hư hại phần vỏ nhưng vẫn di chuyển được đến nơi neo đậu an toàn.

Theo Financial Times, từ ngày 28-9 đến 11-10, có 24 tàu bị tập kích tại khu vực Hormuz. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Iran đã thay đổi chiến thuật, sử dụng người chỉ điểm trên các thuyền nhỏ để xác định mục tiêu sau khi nhiều radar ven biển bị phá hủy.

Các vụ việc làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.

Ông Trump tiếp tục nói Canada có thể trở thành bang thứ 51 của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đề cập khả năng Canada trở thành bang thứ 51 của Mỹ, trong phát biểu tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở bang Arizona ngày 14-10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Rốt cuộc họ sẽ trở thành bang thứ 51, vì đó là cách duy nhất để mọi thứ vận hành ổn thỏa”, ông Trump nói, đồng thời cho rằng Mỹ chịu thiệt hại 100 tỷ USD mỗi năm từ quan hệ thương mại và kinh tế với Canada.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần đưa ra ý tưởng sáp nhập Canada, dù Ottawa đã bác bỏ. Ông cũng nhắc đến Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch mà ông từng bày tỏ mong muốn sáp nhập hoặc tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Theo thông tin được cung cấp, thỏa thuận ba bên giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland hồi tháng 9 liên quan đến vấn đề an ninh của Greenland, đồng thời công nhận chủ quyền Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân tại đây.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada cho biết chính quyền nước này đã chuẩn bị cho kịch bản bị Mỹ tấn công quân sự, dù đánh giá khả năng xảy ra là rất thấp.

Căng thẳng giữa hai nước còn thể hiện qua các biện pháp thương mại. Mỹ áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada; Canada cũng áp thuế đáp trả lên lượng hàng hóa Mỹ có giá trị tương đương. Mỹ đồng thời chỉ đạo các cơ quan loại bỏ hàng hóa Canada khỏi hợp đồng mua sắm của chính phủ.

Canada là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, sau Mexico, chiếm 12,6% tổng kim ngạch thương mại của nước này.