Tin thế giới sáng 2-11: Máy bay tư nhân rơi xuống khu dân cư ở Mỹ, 9 người thiệt mạng

(GLO)- Tổng thống Trump đưa ra thông điệp mới với Iran; thêm 2 tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz; Tổng thống Ukraine sẵn sàng gặp Tổng thống Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ; máy bay tư nhân rơi xuống khu dân cư ở Mỹ, 9 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-11.

Tổng thống Trump đưa ra thông điệp mới với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc "bằng cách này hay cách khác", đồng thời nêu hai khả năng: Tehran đạt thỏa thuận với Washington hoặc Mỹ sẽ tự kết thúc xung đột.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh ông Trump tiếp tục cảnh báo về khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington đã giành được thắng lợi lớn trước Iran. Ảnh chụp màn hình

Trước đó vào ngày 31-10, phát biểu với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, ông Trump cũng khẳng định các chiến dịch quân sự của Mỹ đã làm suy yếu nghiêm trọng lực lượng vũ trang và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, khiến nước này chỉ còn một vài địa điểm có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Đề cập đến một cơ sở hạt nhân bị nghi ngờ của Iran, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Có lẽ các bạn có thể xem xét Pickaxe Mountain, địa điểm đó cần phải được xử lý. Chúng tôi có thể thực hiện tất cả rất nhanh chóng".

Pickaxe Mountain là khu phức hợp ngầm gần cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, bị nghi có liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, Chính phủ Iran phủ nhận tiến hành các hoạt động hạt nhân tại địa điểm này.

Quân đội Iran ngày 1-11 cảnh báo mọi cuộc xung đột tái diễn với Mỹ đều có thể kéo dài hơn đợt giao tranh trước đó. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Iran, người phát ngôn quân đội Iran - Chuẩn tướng Mohammad Akraminia - khẳng định “một cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai có thể kéo dài hơn cuộc xung đột trước đây và Tổng thống Mỹ sẽ không thể quyết định thời điểm hay các điều kiện kết thúc cuộc chiến”.

Thêm 2 tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz

Theo thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hai tàu dầu nước ngoài được cho là trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Diễn biến mới làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và nguy cơ tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.

IRGC đăng tải video 2 tàu dầu bị trúng thủy lôi. Video: Sepah News

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định 2 tàu dầu bị trúng thủy lôi và phát nổ, do đi vào tuyến không an toàn và bất hợp pháp ở phía Nam eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực, cũng chưa xác thực được thông tin.

Trước đó, trong ngày 31-10, Iran cũng thông báo có tới 4 tàu dầu gặp sự cố an ninh và bốc tại eo Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa.

Dù độ chân thực của thông tin chưa được chứng minh, song tuyên bố của Iran vẫn gây quan ngại sâu sắc trong dư luận, đồng thời có thể tạo áp lực mạnh lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Nhiều đánh giá cho rằng với cục diện hiện nay, giá dầu thô thế giới khó lòng về lại ngưỡng dưới 100 USD vào ngày 3-11, khi bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra.

Tổng thống Ukraine sẵn sàng gặp Tổng thống Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1-11 tuyên bố rằng ông sẵn sàng gặp mặt trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành đàm phán ở cấp lãnh đạo để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Zelensky khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải thiết thực và khả thi, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của Ankara đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

"Tôi biết Tổng thống Erdogan có kênh liên lạc riêng với ông Putin. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ việc tổ chức cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhóm kỹ thuật có thể gặp khó khăn trong việc đạt được kết quả tại các cuộc đàm phán. Nhưng tôi không nghĩ có vấn đề nào mà chúng tôi, những nhà lãnh đạo, không thể giải quyết được. Đó là lý do tôi muốn gặp ông Putin với tư cách là một trong những người đưa ra quyết định", ông Zelensky cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ rằng các chủ đề then chốt trong cuộc gặp tiềm năng với ông Putin sẽ bao gồm một lệnh ngừng bắn dọc chiến tuyến và thiết lập một cơ chế giám sát tuân thủ thỏa thuận.

Máy bay tư nhân rơi xuống khu dân cư ở Mỹ, 9 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay tư nhân thuộc dòng Learjet 60 đã rơi xuống khu dân cư gần thành phố Greenacres, hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ), trong ngày 1-11 khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h50 (giờ địa phương), gần khu vực Military Trail và Đại lộ số 10 North.

Chiếc máy bay xấu số lao xuống đất, tạo ra quả cầu lửa lớn, gây cháy và khiến nhiều mảnh vỡ văng ra trên một vùng đất rộng.

Hiện trường vụ rơi máy bay Learjet 60 ở Florida. Video: wlos

Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) cho biết chiếc Learjet 60 - máy bay phản lực thương mại cỡ trung do hãng Bombardier Aerospace (trước đây là Learjet) sản xuất tại Wichita (bang Kansas), khởi hành từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom (bang Texas), dự kiến tới sân bay North Eleuthera ở Bahamas. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay giảm độ cao đột ngột với tốc độ khoảng 106 mét/giây trước khi gặp nạn.

Điều kiện thời tiết tại khu vực West Palm Beach vào thời điểm xảy ra tai nạn có nhiều mây, mưa và giông. Tuy nhiên, chưa có kết luận về khả năng thời tiết liên quan đến nguyên nhân vụ việc.

Giới chức Mỹ cho biết FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ phối hợp điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Danh tính của các nạn nhân và nguyên nhân khiến máy bay rơi hiện chưa được công bố.