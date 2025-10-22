(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.