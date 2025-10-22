Đồng chí LÝ VĨNH HOA - nguyên Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai (cũ), nguyên Trưởng ban liên lạc kháng chiến tỉnh Gia Lai (cũ).
Sinh ngày 8-7-1951; vào Đảng ngày 26-4-1977; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.
Quê quán: phường Tam Quan Bắc, tỉnh Gia Lai; trú quán 05 Đinh Tiên Hoàng, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.
Từ trần lúc 18h35’, ngày 21-10-2025; hưởng thọ 75 tuổi.
Lễ nhập quan lúc 19h00, ngày 22-10-2025; lễ viếng bắt đầu lúc 20h00 cùng ngày.
Lễ truy điệu lúc 6h00 ngày 24-10-2025; lễ di quan lúc 7h00 cùng ngày.
Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Định An Viên.
Đảng ủy, Ban Biên tập và viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai xin chia buồn cùng gia đình đồng chí Lý Viễn Khánh-Phóng viên Phòng Chuyên đề (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai).