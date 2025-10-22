Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

TIN BUỒN

Ban lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí LÝ VĨNH HOA - nguyên Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai (cũ), nguyên Trưởng ban liên lạc kháng chiến tỉnh Gia Lai (cũ).

Sinh ngày 8-7-1951; vào Đảng ngày 26-4-1977; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Quê quán: phường Tam Quan Bắc, tỉnh Gia Lai; trú quán 05 Đinh Tiên Hoàng, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Từ trần lúc 18h35’, ngày 21-10-2025; hưởng thọ 75 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 19h00, ngày 22-10-2025; lễ viếng bắt đầu lúc 20h00 cùng ngày.

Lễ truy điệu lúc 6h00 ngày 24-10-2025; lễ di quan lúc 7h00 cùng ngày.

Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Định An Viên.

Đảng ủy, Ban Biên tập và viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai xin chia buồn cùng gia đình đồng chí Lý Viễn Khánh-Phóng viên Phòng Chuyên đề (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai).

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

