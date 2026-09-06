Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hợp tác Việt Nam - Nhật Bản cần đi vào thực chất, lấy địa phương, doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, đo lường bằng kết quả.

Sáng 6-9, tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng thành phố Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức khai mạc Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 chủ đề "Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất". Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 5 và 6-9.

Tham dự diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu và các Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nhật Bản; đại diện các sở, ngành, địa phương cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, chuyên gia tiêu biểu.

Về phía Nhật Bản có Đại sứ Ito Naoki, Thống đốc tỉnh Nara Yamashita Makoto cùng đại diện các địa phương, doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã gửi thông điệp chúc mừng từ xa.

Diễn đàn quy tụ hơn 700 đại biểu Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó khoảng 250 đại biểu đến từ các cơ quan Chính phủ, Bộ Ngoại giao, các địa phương, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp của Nhật Bản; khoảng 450 đại biểu đến từ Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam.

Chương trình khai mạc Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 tại Nhà hát Sông Hương (thành phố Huế). Ảnh: Lê Hoài Nhân

Tại phiên khai mạc tổ chức sáng nay 6-9 tại Nhà hát Sông Hương (thành phố Huế), các đại biểu thảo luận 2 chuyên đề chính: Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Thúc đẩy chuyển đổi số và kiến tạo đô thị thông minh; Từ bảo tồn di sản đến công nghiệp văn hóa: Khai phá tiềm năng và kết nối cơ hội hợp tác địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (giữa) dự và chỉ đạo Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 tại thành phố Huế. Ảnh: Lê Hoài Nhân

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cho rằng diễn đàn diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với cả 2 nước, là hoạt động hợp tác quốc tế cấp địa phương lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức thành công.

Diễn đàn mang tính thời sự sâu sắc, cụ thể hóa nội dung làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5 vừa qua. Trong đó, lãnh đạo hai Chính phủ cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân hai nước thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa du lịch.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cột mốc quan trọng

Ông Lê Hoài Trung thông tin, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế năng động và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó.

Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đối tác số 1 về hợp tác ODA và lao động, đứng thứ 3 về đầu tư và thứ 4 về thương mại và du lịch. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 50 tỉ USD, đầu tư tăng gần 4 tỉ USD với gần 300 dự án mới.

Hai nước đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỉ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương đạt 60 tỉ USD vào năm 2030.

Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phát biểu khai mạc. Ảnh: Lê Hoài Nhân

Dự và phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao ý nghĩa của diễn đàn lần này, khẳng định hợp tác địa phương là trụ cột rất quan trọng trong tổng thể quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá rất cao chủ đề "Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất", phản ánh đúng những yêu cầu đã đặt ra đối với quá trình phát triển của mỗi quốc gia, mỗi địa phương, doanh nghiệp và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ đặc biệt được xây dựng trên nền tảng chính trị, tương đồng với văn hóa, gắn kết về giao lưu nhân dân, cùng sự chia sẻ và đan xen lợi ích ngày càng chặt chẽ. Đặc biệt, kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp quý báu của Chính phủ, các địa phương và doanh nghiệp, tổ chức của Nhật Bản và sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam cũng như quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thời gian vừa qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Lê Hoài Nhân

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam đang quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm; phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030 gắn với giữ vững nền kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phát triển nhanh, bền vững đất nước, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng.

Đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Nghị quyết số 10 ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã xác định đây là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Việt Nam mong muốn cùng với thu hút vốn đầu tư là thu hút công nghệ tiên tiến, tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển, nhân lực chất lượng cao và liên kết thực chất và hiệu quả với doanh nghiệp trong nước.

Định hướng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng gợi mở một số định hướng để diễn đàn cùng trao đổi, thảo luận.

"Hai bên cần nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác chung về công nghệ số, về AI, bán dẫn, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững, vườn ươm khởi nghiệp, trung tâm nghiên cứu phát triển. Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực chính sách, quản trị trong các lĩnh vực chiến lược mới như AI, bán dẫn, lượng tử, vệ tinh. Xác định tinh thần lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến cùng và đo lường bằng kết quả", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Diễn đàn diễn ra với các phiên thảo luận đến từ đại diện hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Lê Hoài Nhân

Đưa người dân và doanh nghiệp trở thành trung tâm thụ hưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cần lấy địa phương, doanh nghiệp và người dân làm trung tâm của hợp tác. Diễn đàn lần này là cơ hội của Chính phủ và địa phương hai nước lắng nghe ý kiến doanh nghiệp và người dân để chủ động có những chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi kết nối đầu tư; bảo đảm người dân phải là đối tượng chính của việc hợp tác, việc làm nhiều hơn, thu nhập cao hơn và kỹ năng tốt hơn.

Thủ tướng khẳng định phương châm "Hành động, hành động và hành động; Làm việc, làm việc và làm việc". Các bộ, ngành và địa phương Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương và nhà đầu tư Nhật Bản, thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng thể chế thông thoáng, tạo điều kiện cho hợp tác địa phương hai nước hiệu quả, thực chất trong giai đoạn phát triển mới.

Ngoài ra, các đại biểu cần thảo luận, đề xuất sáng kiến cụ thể nhằm tăng cường kết nối văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, giao lưu thế hệ trẻ, chia sẻ kinh nghiệm; tăng cường hợp tác chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai.

Thủ tướng cũng cho rằng việc tổ chức diễn đàn tại Huế - cố đô với nhiều di sản văn hóa thế giới - mang thông điệp sâu sắc về yêu cầu kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, bảo tồn và phát triển, văn hóa và công nghệ, con người và tăng trưởng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu hai nước Việt Nam - Nhật Bản tham dự diễn đàn. Ảnh: Lê Hoài Nhân

Đại diện Nhật Bản thừa ủy quyền của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đọc thông điệp chúc mừng diễn đàn.

Thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có đoạn: Sức sống của địa phương chính là sức sống của quốc gia. Tôi kỳ vọng rằng sự năng động và sức trẻ của các địa phương Việt Nam, kết hợp với kinh nghiệm và bí quyết mà các chính quyền địa phương Nhật Bản đã tích lũy nhiều năm trong các lĩnh vực như phát triển vùng, xúc tiến công nghiệp, phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, sẽ góp phần nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu của cả hai nước. Chúng ta hãy cùng nhau bước tới để kiến tạo một tương lai "cùng mạnh mẽ, cùng thịnh vượng".

Theo Bùi Ngọc Long, Lê Hoài Nhân (TNO)