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(GLO)- Ban Liên lạc Hưu trí Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) kính mời các đồng chí cán bộ, nhân viên từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai qua các thời kỳ đến dự Buổi gặp mặt thường niên năm 2026.

Nhân dịp Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2026), Ban Liên lạc Hưu trí Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) kính mời các đồng chí cán bộ, nhân viên từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai qua các thời kỳ đến dự Buổi gặp mặt thường niên năm 2026.

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Thời gian: Bắt đầu lúc 9 giờ, Chủ nhật, ngày 18-10-2026.

Địa điểm: Hội trường Tổ dân phố 5, số 60 Trần Khánh Dư, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Kính mong anh chị em đến dự đông đủ để buổi gặp mặt thật sự ý nghĩa!

TRƯỞNG BAN

Trần Đình Hiệu

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