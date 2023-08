Thắng dễ CLB Suwon, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 sớm vào bán kết

(GLO)- Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, Giải Quần vợt Công an tỉnh chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 (1945-2023); 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2023) và 18 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2023) đã bế mạc vào sáng 18-8.