Tặng trên 300 suất quà cho người nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật

* Sáng 14-4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Prông, Đak Đoa và Chư Păh phối hợp với Nhóm thiện nguyện tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương tổ chức tặng 100 suất quà. (400.000 đồng/suất) cho bệnh nhân phong khó khăn tại địa phương.

Dịp này, đoàn còn tặng 1 tấn gạo cho bệnh nhân tâm thần do gia đình ông Hà Tư Phước (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) nuôi dưỡng. Tổng trị giá quà tặng là 60 triệu đồng, do Nhóm thiện nguyện tỉnh An Giang vận động các nhà hảo tâm tài trợ.

* Trước đó, chiều 13-4, Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang phối hợp với Hội tình thương TP.Pleiku cùng chính quyền địa phương tổ chức tặng 207 suất quà (450.000 đồng/suất) cho 183 hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn làng Pơ Nang và 24 hộ bệnh nhân phong tại làng Đak Pơ Nan (xã Kon Thụp). Tổng trị giá hơn 93 triệu đồng do Hội tình thương TP. Pleiku tài trợ.

* Cũng trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro phối hợp với tổ chức tặng 71 quạt điện cho 71 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại xã Ya Ma và 5 quạt điện cho Trường Mầm non Phong Lan, xã Đak Pling. Tổng trị giá trên 22 triệu đồng do Nhóm thiện nguyện Phụng Tiên (địa chỉ 128 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) tài trợ.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa với hoạt động an sinh xã hội của tỉnh Gia Lai, nhằm chung tay giúp cho người nghèo, hộ có bệnh nhân phong và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn huyện Chư Prông, Đak Đoa, Chư Păh, Mang Yang và Kông Chro có thêm điều kiện vượt qua khó khăn trong cuộc sống.