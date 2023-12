Tặng 336 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học xã Kông Pla

(GLO)- Ngày 4 -12, đoàn từ thiện Tịnh xá Phước Hưng (ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và Câu lạc bộ Tấm Lòng Vàng An Khê (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Đoa tổ chức chương trình “Sưởi ấm mùa đông năm 2023”.

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận 60 triệu đồng tiền mặt của bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Phan Phúc Linh-Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu trại 6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) nhằm hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Phượng (SN 1986, thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) để xây nhà Chữ thập đỏ.

Theo dự kiến, ngày 18-11 TPHCM sẽ ra mắt Quỹ An sinh xã hội - một động thái nối dài từ Trung tâm an sinh hỗ trợ người khó khăn do trong và ngay sau đại dịch Covid-19; đồng thời cụ thể hóa tinh thần của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) xác định 'an sinh xã hội phải đảm bảo sự linh hoạt, thích ứng với các tình huống xấu xảy ra trên diện rộng, không để ai bị bỏ lại phía sau'.