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Sửa một ký tự trong số tài khoản, lừa chuyển tiền 677 lần để chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Dân Trí, Công an tỉnh Phú Thọ)

(GLO)- Lợi dụng sự tin tưởng của một chủ cửa hàng hoa quả, hàng tạp hóa, Phạm Thị Lẫy bị xác định đã 677 lần sử dụng thủ đoạn chuyển tiền vào tài khoản sai số để tạo giao dịch giả, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 8-2022 đến tháng 11-2025.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can Phạm Thị Lẫy (sinh năm 1974, trú tại thôn Đông, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Phạm Thị Lẫy bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ việc được làm rõ sau khi Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tố giác của chị Đ.T.T. (SN 1987, trú tại tổ dân phố Xuân Quang, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) về việc bị lừa đảo trong quá trình mua bán hoa quả, hàng tạp hóa.

Gia đình chị T. kinh doanh hoa quả, hàng tạp hóa tại xã Bình Xuyên. Khách mua hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chủ cửa hàng.

Từ tháng 8-2022, Lẫy thường xuyên đến mua hàng tại đây để mang về bán lẻ. Do cửa hàng đông khách, đồng thời hai bên có quen biết, chị T. đồng ý cho Lẫy lấy hàng trước và thanh toán sau. Việc xác nhận thanh toán được thực hiện bằng cách Lẫy chụp ảnh giao dịch chuyển tiền thành công rồi gửi qua tin nhắn cho chủ cửa hàng.

Lợi dụng sự tin tưởng của chủ cửa hàng, mỗi lần thanh toán tiền hàng, Lẫy cố ý nhập sai một ký tự trong số tài khoản của người nhận. Trên hệ thống, giao dịch ban đầu hiển thị trạng thái chuyển tiền thành công. Lợi dụng thời điểm này, Lẫy chụp lại màn hình giao dịch và gửi cho chị T. nhằm tạo niềm tin rằng tiền hàng đã được thanh toán.

Tuy nhiên, do thông tin tài khoản người nhận không chính xác, ngân hàng hoàn trả số tiền đã chuyển về tài khoản của Lẫy. Trong khi đó, hình ảnh giao dịch được gửi đi vẫn khiến chủ cửa hàng tin rằng khoản tiền mua hàng đã được thanh toán đầy đủ.

Thủ đoạn này tiếp diễn trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Đến ngày 24-11-2025, Lẫy tiếp tục mua hàng với tổng trị giá 6.143.000 đồng. Sau khi nhận hóa đơn từ chị T., Lẫy gửi lại hình ảnh giao dịch chuyển khoản như những lần trước. Tuy nhiên, kiểm tra tài khoản ngân hàng không thấy tiền về, chị T. kiểm tra kỹ hình ảnh và phát hiện số tài khoản người thụ hưởng không chính xác.

Từ dấu hiệu bất thường này, chị T. rà soát lại những hình ảnh giao dịch Lẫy từng gửi trước đó và phát hiện số tài khoản người nhận đều bị nhập sai. Sau đó, chị trình báo cơ quan Công an.

Theo kết quả xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, từ tháng 8-2022 đến tháng 11-2025, Lẫy đã thực hiện 677 lần dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của chị T., với tổng số tiền 1.235.398.300 đồng.

Trước đó, ngày 16-7-2026, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trong giai đoạn trên. Đến ngày 17-8-2026, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Lẫy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

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