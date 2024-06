Sinh viên Việt Nam đầu tiên được kết nạp Đảng tại Hong Kong

(GLO)- Tất cả trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường công lập (chưa tự chủ) sẽ được miễn học phí từ năm học 2024-2025 theo lộ trình. Đây được xem là tín hiệu vui giúp phụ huynh an tâm cho trẻ tới trường, nhất là ở những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn.

(GLO)- Tuy đã 68 tuổi nhưng bà Phạm Thị Trà My (tổ 2, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) vẫn tâm huyết với công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Suốt 12 năm gắn bó với công tác khuyến học, bà đã có nhiều việc làm thiết thực, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Là một trong những địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Bộ GD-ĐT lưu ý tuyệt đối đảm bảo an toàn, an ninh đề thi và tập huấn theo từng nhóm đối tượng, trong đó có thí sinh và cả công an.