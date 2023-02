(GLO)- Sáng 10-2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao làm trưởng đoàn đã tham quan Đền tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy (xã Tú An) và Trạm Thông tin V74 (xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).