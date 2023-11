Sắp dựng tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Huế

(GLO)- Với sự hỗ trợ đắc lực của trí tuệ nhân tạo (AI), ai cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác lý thú do công cụ này mang lại như hoàn thiện một bức tranh, viết một bài luận, thậm chí là làm một bài thơ chỉ trong vài chục giây. Giá trị mà AI mang lại là điều không thể chối cãi, song bên cạnh đó nhiều thách thức cũng đang được nhận diện.

Tập thơ mang tên “A Child’s Garden of Verses” của tác giả Robert Louis Stevenson ra mắt cách đây gần 140 năm, nay được Crabit Kidbooks chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam với cái tên “Vườn thơ của một đứa trẻ”.

Nhà Xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách Truyện về Hồ Chí Minh. Ấn phẩm do Nguyễn Hải Hoành và Dương Trung Dũng dịch từ một ấn phẩm tiếng Trung, PGS-TS Lê Văn Toan hiệu đính.

(GLO)- Nguyễn Thị Hồng là nhà thơ nổi tiếng trên văn đàn dù chị viết khá ít. Đâu như chị mới in 6 tập thơ, nhưng tập nào cũng đầy đặn, cũng dư ba, cũng sôi nổi với các giải thưởng đích thực, trong đó bài thơ “Bình dị” chị viết trong chuyến thực tế ở Gia Lai được giải thưởng Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

10 nghệ sĩ trong dàn nhạc C ASEAN Consonant với các loại nhạc cụ truyền thống của các nước ASEAN sẽ cùng hòa tấu chung trong đêm nhạc mang tên 'Tình hữu nghị xuyên biên giới' do C ASEAN tổ chức, vào tối 15/10 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, Hà Nội.