Theo đó, Ban chỉ đạo mô hình Đội xung kích chuyển đổi số và tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm gồm 11 đồng chí; Đội gồm 17 thành viên là cán bộ, chiến sĩ Công an huyện và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện.

Các thành viên Đội xung kích có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm, đảm bảm an ninh trật tự tại cơ sở, tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 6-12-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Pa về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội gắn với công tác phòng-chống tội phạm trong tình hình mới trên địa bàn huyện và Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa Huỳnh Văn Trường đánh giá cao tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp ngành. Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Để mô hình đạt hiệu quả cao nhất, ngay từ bây giờ, các thành viên mô hình chủ động xây dựng, triển khai Kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy chính quyền, các cơ quan, ban, ngành từ huyện đến xã, đặc biệt là thành viên các mô hình, tổ tự quản ở các xã, các thôn làng trên địa bàn huyện đã thành lập trước đó….