(GLO)- Ngày 4-4, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) tổ chức truyền thông tín dụng an toàn góp phần hạn chế “tín dụng đen” cho 100 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Tại buổi truyền thông, các hội viên phụ nữ được báo cáo viên truyền thông trong việc phòng-chống các hoạt động liên quan "tín dụng đen"; hướng dẫn cách tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi; trách nhiệm của hội viên trong công tác phòng-chống hoạt động “tín dụng đen”...

Qua buổi truyền thông giúp cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm cho hội viên, phụ nữ về phòng ngừa “tín dụng đen”. Đồng thời giúp chị em hiểu biết đầy đủ quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn. Qua đó góp phần ổn định đời sống xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Sau buổi truyền thông, Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng ra mắt mô hình Câu lạc bộ Phụ nữ nói không với "tín dụng đen” gồm 33 thành viên. Bà Nguyễn Thị Tố Trinh-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn làm Chủ nhiệm.

Câu lạc bộ có nhiệm vụ tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ, người lao động trên địa bàn hiểu được "tín dụng đen" là hoạt động tài chính bất hợp pháp gồm: Cho vay nặng lãi, đòi nợ trái pháp luật. Từ đó giúp mọi người nhận diện các thủ đoạn để tránh bị lừa đảo tham gia "tín dụng đen", nhất là các hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế.