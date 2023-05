Theo dõi Báo Gia Lai trên

(GLO)- Sáng 11-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN thị xã An Khê truyền thông cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và ra mắt Câu lạc bộ “Gia đình 5 có, 3 sạch” thôn An Điền (xã Cửu An, thị xã An Khê).