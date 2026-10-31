Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Quy Nhơn Bắc

(GLO)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu phường Quy Nhơn Bắc bám sát thực tế, phân công rõ người, rõ việc, tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về mặt bằng và thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Sáng 31-10, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm việc với UBND phường Quy Nhơn Bắc để nắm bắt tình hình triển khai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án trên địa bàn.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện các chủ đầu tư dự án lớn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Theo báo cáo của UBND phường Quy Nhơn Bắc, địa bàn hiện có 34 dự án đang triển khai, gồm 17 dự án ngoài ngân sách và 17 dự án đầu tư công (10 dự án do tỉnh làm chủ đầu tư, 7 dự án do phường làm chủ đầu tư).

Việc triển khai đồng thời nhiều dự án đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Khó khăn, vướng mắc tập trung ở các vấn đề về đất đai như xác định nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, bố trí tái định cư, tiến độ chi trả của một số chủ đầu tư; một số dự án nhà ở xã hội đã động thổ nhưng chưa triển khai thi công.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương trao đổi, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định. Ảnh: Trọng Lợi

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh đang tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền địa phương phải sâu sát cơ sở, chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đặc biệt, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ cấp xã, phường phải trực tiếp xử lý công việc với người dân, nhất là những vấn đề liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai các dự án đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu phường Quy Nhơn Bắc phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung rà soát từng dự án, xác định cụ thể nguồn gốc đất đai, hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường và áp dụng chính sách theo đúng quy định.

Những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất hướng xử lý. Quá trình thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc tập thể bàn bạc, thống nhất quyết định, vì lợi ích chung, không để tâm lý e ngại làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Đối với 17 dự án ngoài ngân sách, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu phân loại thành từng nhóm để có giải pháp xử lý phù hợp. Với những dự án hoàn thành các thủ tục, đủ điều kiện triển khai, cần đôn đốc nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ theo cam kết.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp được giao đất nhưng chậm triển khai, liên tục xin điều chỉnh tiến độ, điều chỉnh quy hoạch, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết mà không có lý do chính đáng, phải xem xét xử lý theo quy định, kể cả thu hồi dự án.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Bắc Trần Thị Như Hoa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với các dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cần tổ chức làm việc trực tiếp với từng chủ đầu tư, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên và thời hạn hoàn thành từng phần việc.

Những khó khăn liên quan đến đo đạc, lập bản đồ, xác định nguồn gốc đất, xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được các sở, ngành và địa phương phối hợp giải quyết đồng bộ. Tinh thần chung là vướng ở đâu tháo gỡ ở đó, không để 1 điểm nghẽn kéo dài làm ảnh hưởng đến toàn bộ dự án.

Về các dự án đầu tư công, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị liên quan tập trung xử lý những tồn tại về bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công đồng bộ.

Riêng những vướng mắc liên quan đến đất đai tại dự án Khu đất phía Tây Trường Cao đẳng Bình Định, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát từng trường hợp, làm rõ nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ phù hợp.

Đại diện chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Pisico báo cáo tiến độ triển khai. Ảnh: Trọng Lợi

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cũng lưu ý, những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương, như: Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa (giai đoạn 1), Khu đô thị Vân Hà, địa phương phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và thủ tục giao đất. Qua đó, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án.