Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Quyên góp gần 1.000 áo ấm trao tặng học sinh khó khăn

(GLO)- Thực hiện chương trình thiện nguyện “Trao áo ấm - Nhận mầm xanh”, Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã chung tay quyên góp gần 1.000 áo ấm để trao tặng cho học sinh khó khăn.

Theo đó, gần 300 học sinh nhà trường đã cùng nhau tham gia chương trình với hình thức quyên góp áo ấm và nhận về cây xanh. Hơn 1.000 chiếc áo ấm đã được các em học sinh chuẩn bị chu đáo để mang tới chương trình; mỗi chiếc áo được quy đổi thành một chậu cây nhỏ.

f86707e9f1767e282767.jpg
Học sinh quyên góp áo ấm tặng các bạn học sinh khó khăn. Ảnh: T.D

Ngoài ra, chương trình còn quyên góp được 20 thùng sữa và nhiều đồ dùng học tập ý nghĩa do phụ huynh trao tặng.

Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi hoạt động thiện nguyện năm 2026 của Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn. Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng áo ấm, sẻ chia khó khăn với bạn nghèo, chương trình còn mang đến thông điệp về món quà tinh thần ý nghĩa, nhắc nhở các em học sinh về lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

hoc-sinh-truong-ischool-quyen-gop-ao-am-cho-hoc-sinh-vung-kho-theo-chuong-trinh-trao-ao-am-nhan-mam-xanh.jpg
Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT iSchool Quy Nhơn tham gia chương trình quyên góp áo ấm và nhận về cây xanh. Ảnh: T.D

Theo kế hoạch, đại diện phụ huynh và giáo viên nhà trường sẽ trực tiếp mang những chiếc áo ấm cùng quà tặng đến trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

