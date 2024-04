Quảng Bình: 2 nữ 'đại gia' lừa đảo hơn 110 tỉ đồng bằng chiêu đáo hạn ngân hàng

Ngày 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Quyết (41 tuổi, trú xã Cư DliêM’nông, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

(GLO)- Chiều 4-4, lãnh đạo Công an tỉnh đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an huyện Ia Pa, Công an huyện Kông Chro 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Đinh I Ô để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người.

(GLO)- Theo báo cáo của Công an tỉnh tại hội nghị giao ban công tác quý I-2024, Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.