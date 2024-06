Pleiku phát hiện 4.271 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera phạt nguội

(GLO)- Qua thống kê từ ngày 1-1 đến 28-5, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã ghi nhận và gửi thông báo 4.271 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát xử lý phạt nguội của Công an tỉnh và thành phố.

Theo đó, để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hiện nay trên địa bàn TP. Pleiku được trang bị 2 hệ thống giám sát xử lý phạt nguội, gồm hệ thống của TP. Pleiku và Công an tỉnh. Hai hệ thống này được đầu tư lắp đặt hơn 40 camera, trong đó có 30 camera trực tiếp ghi nhận các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ưu điểm của hệ thống này là tự động ghi nhận phương tiện, biển số xe khi lưu thông qua khu vực có camera và phân tích dữ liệu gửi về Công an tỉnh và Công an TP. Pleiku, giúp cho lực lượng chức năng nhanh chóng tra cứu chủ phương tiện và gửi thông báo khi có vi phạm.

Thông qua các hệ thống camera giám sát xử lý phạt nguội, đến nay, Công an thành phố đã ghi nhận và gửi thông báo 4.271 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Qua rà soát, xác minh, đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý 613 trường hợp trên địa bàn TP. Pleiku (trong đó 417 xe ô tô, 142 xe mô tô) với các lỗi chủ yếu là không chấp hành tín hiệu đèn giao thông với tổng số tiền phạt hơn 1,9 tỷ đồng. Còn lại, đối với các trường hợp phương tiện vi phạm ngoài tỉnh, Công an TP. Pleiku gửi thông báo tới các địa phương để tiến hành xử lý vi phạm theo quy định.