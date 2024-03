Pleiku: Làm “nóng” ý thức người dân bằng camera “phạt nguội”

Cuối tháng 2-2024, nhận được thông báo vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ do Công an TP. Pleiku gửi về địa phương, anh V.T.M.C. (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) khá bất ngờ. Ngoài mức nộp phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng, anh C. còn chịu thêm hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trao đổi qua điện thoại, anh C. cho biết: Chỉ vì thiếu quan sát, cộng với công việc khá gấp nên anh đã điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư đường Hoàng Văn Thụ-Hai Bà Trưng (TP. Pleiku). Hình ảnh camera giám sát chụp khá rõ biển số phương tiện và thời gian vi phạm khiến anh “tâm phục, khẩu phục”.

“Cũng vì tôi có thói quen xấu là thấy đường vắng, không có lực lượng Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ nên đã vượt ẩu nhưng không ngờ bị camera giám sát ghi lại hình ảnh vi phạm của bản thân. Mức xử phạt cũng là bài học kinh nghiệm nhắc nhở tôi luôn chấp hành tốt hơn các quy định về TTATGT”-anh C. chia sẻ.

Liên quan đến “phạt nguội”, năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) đã lập biên bản xử phạt 1.104 trường hợp (907 ô tô, 197 mô tô) với số tiền trên 4,2 tỷ đồng, tước 936 giấy phép lái xe. Từ ngày 15-12-2023 đến 11-3-2024 đã lập biên bản 278 trường hợp (231 ô tô, 47 mô tô), xử phạt 234 trường hợp (198 ô tô, 36 mô tô) với số tiền trên 796 triệu đồng.

Trong khi đó, cũng vì vượt đèn đỏ khi thấy vắng người mà ông P.T.T. (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) bị xử phạt hành chính. Ông T. kể: Khi đến ngã tư Hùng Vương-Lý Thái Tổ, thời điểm đèn xanh vừa chuyển qua đèn vàng cảnh báo, ông vội nhấn ga với suy nghĩ là mình vượt đèn vàng chắc không vi phạm.

Lúc nhận thông báo “phạt nguội” đối với hành vi điều khiển xe ô tô vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông cùng với mức xử phạt “nóng” khiến ông ân hận về hành động của mình.

Ông T. tự hứa từ nay sẽ nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT, nhất là từ bỏ thói quen lợi dụng buổi trưa hay lúc đường vắng, không có Cảnh sát Giao thông mà vượt ẩu. Các camera giám sát giao thông đã giúp ông điều chỉnh hành vi của mình, tham gia giao thông an toàn và không để bị xử phạt.

Thời gian qua, việc lắp đặt các camera “phạt nguội” tại một số tuyến đường trọng điểm ở TP. Pleiku đã góp phần hạn chế hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, mức phạt làm “nóng túi” cũng góp phần điều chỉnh hành vi người điều khiển phương tiện, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Đến thời điểm hiện tại, hệ thống 30 camera giám sát an ninh TTATGT do Công an tỉnh trang bị cho TP. Pleiku đã chính thức được đưa vào sử dụng. Hệ thống camera tự động ghi hình các phương tiện, biển số xe rồi truyền về máy chủ đặt tại Công an tỉnh và Công an TP. Pleiku.

Đồng thời, khi phát hiện phương tiện vi phạm, máy chủ sẽ phân tích và hiển thị lại toàn bộ tuyến đường mà phương tiện đã lưu thông. Điều này giúp lực lượng chức năng dễ dàng truy xuất phương tiện vi phạm và tiến hành gửi thông báo xử lý “phạt nguội” đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku): Các camera này sử dụng phần mềm thông minh, rất hiện đại. Phần mềm này có thể ghi nhận lại biển số xe của tất cả các phương tiện đi qua các camera, giúp cho lực lượng tra cứu, truy tìm chủ phương tiện và thông báo vi phạm đến người dân để xử lý.

Cùng với việc phát huy hiệu quả hệ thống camera được Công an tỉnh đầu tư, Công an TP. Pleiku cũng đang vận hành hệ thống 12 camera do UBND thành phố lắp đặt trước đây và tích hợp vào hệ thống đô thị thông minh để ghi nhận, xử lý “phạt nguội” các phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên các tuyến đường trọng yếu tại địa phương.

Trung tá Hồ Thanh Sơn khẳng định: Việc đầu tư, lắp đặt đồng bộ hệ thống camera ghi hình từ đầu năm 2024 đến nay giúp Công an TP. Pleiku phát hiện, xử lý phạt nguội hàng trăm trường hợp vi phạm TTATGT; chủ yếu là lỗi các loại phương tiện vi phạm tín hiệu đèn giao thông.

Với hiệu quả và lợi ích thiết thực, camera giám sát giao thông được xem là giải pháp hữu hiệu trong việc đảm bảo TTATGT và nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân.