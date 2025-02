Pleiku: Hội thảo lần thứ nhất Lịch sử Đảng bộ phường Trà Bá (1975-2023)

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-ĐTTH về việc truy tìm Lê Văn Toản là người có liên quan đến tin báo về tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê.