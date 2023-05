Pleiku chú trọng triển khai các giải pháp phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) xảy ra 13 vụ cháy, thiệt hại tài sản ước tính 1,6 tỷ đồng. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra, Công an thành phố chú trọng triển khai nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ở cơ sở.

Năm 2022, trên địa bàn TP. Pleiku xảy ra 4 vụ cháy gây thiệt hại về tài sản khoảng 340 triệu đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 13 vụ cháy, thiệt hại tài sản ước tính 1,6 tỷ đồng. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy phần lớn do sự cố kỹ thuật điện, sơ suất, bất cẩn trong sinh hoạt hàng ngày của người dân. Mặt khác, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC của một bộ phận người dân, đơn vị chưa cao, còn chủ quan, lơ là, xem nhẹ công tác PCCC; phương tiện PCCC chưa được trang bị đầy đủ, bảo dưỡng định kỳ theo quy định.

Trung tá Lương Anh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP. Pleiku) thông tin: Để phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ xảy ra, đơn vị đã tham mưu giúp UBND thành phố triển khai, thực hiện Luật PCCC đến cán bộ nòng cốt của thành phố và UBND các xã, phường; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn, củng cố, xây dựng các mô hình an toàn PCCC tại cơ sở; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC ở cơ sở. Cùng với đó, đơn vị đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC cho người dân như: đăng bài tuyên truyền an toàn PCCC trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo; tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” với chủ đề “Hóa học với PCCC và cứu nạn cứu hộ” cho các trường học trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố phối hợp với chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền pháp luật về PCCC tại 15 làng, 10 trường học với 11.539 người tham gia; tuyên truyền qua xe loa lưu động được 528 lượt, loa truyền thanh 624 lượt; huấn luyện và cấp chứng nhận nghiệp vụ PCCC cho 195 người thuộc lực lượng PCCC của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ; huấn luyện và cấp chứng nhận nghiệp vụ PCCC cho 260 người thuộc lực lượng dân phòng. Đến nay, 22 xã, phường đã thành lập mô hình an toàn PCCC. Trong đó, 10 phường, xã xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”; 10 phường, xã xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC” và 2 phường, xã xây dựng điểm chữa cháy công cộng.

Tổ 2 (phường Diên Hồng) là địa bàn tập trung nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình kết hợp kinh doanh. Để bảo đảm công tác PCCC, tháng 10-2022, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại địa bàn được thành lập với 22 hộ gia đình liền kề sinh sống dọc tuyến đường Hoàng Văn Thụ tham gia. Ông Nguyễn Văn Trúc-Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC-chia sẻ: Sau khi thành lập, các thành viên được lực lượng chức năng huấn luyện những kiến thức, kỹ năng cần thiết về PCCC như: một số biện pháp PCCC tại cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình; cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. “Chúng tôi thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại các hộ dân; lắp đặt chuông báo cháy, bình chữa cháy tại chỗ để kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả đám cháy mới phát sinh, tránh gây cháy lớn trước khi lực lượng chức năng đến hiện trường. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” cho các hộ dân tại đường Thi Sách và Ngô Gia Tự”-ông Trúc cho hay.

Còn ông Lâm Thanh Điền (tổ 2, phường Diên Hồng) thì thông tin: “Kể từ khi có Tổ liên gia an toàn về PCCC, người dân trong khu vực cảm thấy rất an tâm. Là hộ buôn bán đồ gia dụng, để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định của Luật PCCC; thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để tránh nguy cơ cháy, nổ xảy ra”.

Trung tá Lương Anh Sơn cho biết thêm: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới. Cùng với đó, nhân rộng các mô hình PCCC ở khu dân cư; tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở theo phân cấp quản lý. Đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và cứu hộ cứu nạn, góp phần giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra”.