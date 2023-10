Phụ nữ phường An Bình giúp nhau vượt khó

(GLO)- Trong quá trình hoạt động, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn giữ vai trò kết nối, tạo điều kiện giúp hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Giúp hội viên vượt khó, thoát nghèo

Theo chân chị Thái Thị Sửu-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 1, chúng tôi đến thăm gia đình chị Trịnh Thị Hồng-một trong những hộ vừa thoát nghèo năm 2022. Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Hồng kể: Gia đình không có ruộng rẫy, chị là lao động tự do. Năm 2019, vợ chồng ly hôn, chị và 3 đứa con sinh sống trong căn nhà nhỏ được xây dựng trên mảnh đất bố mẹ chị cho. Vì các con còn nhỏ, tòa xử người chồng phải có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn 3 triệu đồng/tháng cho tới khi các con 18 tuổi.

“Tuy nhiên, anh ấy chưa gửi tiền cấp dưỡng lần nào. Các con thì đang tuổi ăn tuổi học, đứa lớn học lớp 8, con út học lớp 3. May mắn là gia đình được chính quyền địa phương và các đoàn thể, nhất là Hội Phụ nữ giúp đỡ chia sẻ khó khăn, thăm nom, động viên lúc ốm đau, giới thiệu việc làm giúp tôi có thu nhập để chăm lo các con”-chị Hồng trải lòng.

Hàng ngày, chị Hồng nhận làm dịch vụ dọn nhà theo giờ. Hôm nào không có việc, chị đi cuốc cỏ, bốc vác thuê, rửa chén, nấu cỗ cưới, chạy bàn tại các quán ăn. Công việc mang lại nguồn thu nhập 200-250 ngàn đồng/ngày, cũng đủ cho mấy mẹ con tằn tiện trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, chị cho rằng, phải có 1 nghề trong tay mới có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Mong ước này của chị Hồng đã được Hội LHPN phường thấu hiểu và tìm cách giúp đỡ. Đầu năm 2023, Hội LHPN phường hỗ trợ chị Hồng 1 con bò và kết nối với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã giúp chị vay 50 triệu đồng. Với số tiền này, một phần chị làm chuồng trại nuôi bò, còn hơn 40 triệu đồng, chị trả chi phí học nghề làm bánh sinh nhật tại cơ sở do Hội giới thiệu. Trong quá trình học nghề, chị được chủ tiệm bánh tạo điều kiện vừa học vừa làm để có thu nhập. Đầu tháng 10 vừa qua, chị Nguyễn Thị Loan (tổ 4) mở quán cà phê và nhận chị Hồng vào làm với mức tiền công khởi điểm 2 triệu đồng/tháng.

“Cũng vào đầu tháng 10, phường An Bình hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Tôi chịu khó học nghề, chăm sóc bò thật tốt và chăm chỉ làm việc, tích góp tiền để mở tiệm bánh”-chị Hồng phấn chấn nói.

Chị Nguyễn Thị Trinh (tổ 7) cũng có hoàn cảnh tương tự chị Hồng. Năm 2013, sau khi ly hôn, vì không có nhà cửa, ruộng vườn nên chị phải dắt 3 con về nhà mẹ đẻ. Chị Trinh được các chị trong Chi hội rủ đi làm phụ hồ. Công việc tuy vất vả nhưng ổn định, thu nhập 200 ngàn đồng/ngày giúp chị trang trải cuộc sống. Đầu năm 2022, qua lời kêu gọi của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên hỗ trợ 75 triệu đồng và chị Trinh vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà vững chắc.

Trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn, chị Trinh giới thiệu: Từ khi khởi công cho đến lúc khánh thành, hàng chục lượt hội viên phụ nữ hỗ trợ ngày công san lấp mặt bằng. Nhờ đó, chị giảm được chi phí thuê nhân công.

Chia sẻ động lực vươn lên thoát nghèo, chị Trinh kể: “Cách đây gần 1 tháng, phường hỗ trợ 1 con bò theo phương thức Nhà nước hỗ trợ 60%, gia đình đối ứng 40%. Sau khi giao bò, cán bộ Hội đã đến hướng dẫn cách chăm sóc, bổ sung muối khoáng để bò khỏe mạnh, phòng ngừa dịch bệnh. Gia đình tôi quyết tâm vươn lên thoát nghèo”.

Bà Hoàng Thị Anh-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 7-cho hay: Chi hội hiện có 195 hội viên; phần lớn thu nhập của chị em từ trồng rau màu và chăn nuôi. Dựa trên tình hình thực tế, khi vào mùa vụ, Chi hội huy động chị em đổi ngày công, liên hệ với các đại lý giúp tiêu thụ nông sản cho chị em. Chi hội thường xuyên báo cáo hoạt động với Hội cấp trên để có sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả.

“Từ những hỗ trợ thiết thực của Hội cấp trên, nhiều hội viên phụ nữ nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, Chi hội không còn hộ hội viên phụ nữ nghèo, còn 2 hộ hội viên phụ nữ cận nghèo”-bà Hoàng Thị Anh cho biết.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ không còn hộ phụ nữ nghèo

Hội LHPN phường An Bình hiện có 7 chi hội với 1.668 hội viên. Hàng năm, Hội chủ động đăng ký giúp 2 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Hội còn thường xuyên rà soát, thống kê, lập danh sách hộ hội viên nghèo, cận nghèo để có hướng giúp đỡ phù hợp. Đồng thời, tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, phối hợp mở lớp tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, Mạnh Thường Quân hỗ trợ cây-con giống giúp hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo.

Đến nay, Hội đã tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã tạo điều kiện cho 179 lượt hội viên phụ nữ vay vốn với tổng dư nợ hơn 8,1 tỷ đồng; phối hợp với Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển” tỉnh khảo sát, xét cho 128 lượt chị em vay 961 triệu đồng để kinh doanh, buôn bán phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, duy trì có hiệu quả 4 tổ tiết kiệm tín dụng, 12 tổ góp vốn xoay vòng và 2 tổ quỹ tình thương để chị em giúp đỡ nhau.

Nhằm cụ thể hóa các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN phường đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, Hội đã vận động các nhà hảo tâm trao tặng 10 suất quà (200 ngàn đồng/suất) cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo; thăm, động viên 12 hội viên đau ốm với số tiền 2,4 triệu đồng; tặng 2 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho 2 em học sinh nghèo vượt khó nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, Hội LHPN phường đã thăm hỏi, tặng quà cho 7 hội viên phụ nữ bị khuyết tật với số tiền 1,4 triệu đồng; phối hợp với Mặt trận thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ gặp khó khăn đột xuất; hỗ trợ sinh kế, kinh phí sửa chữa chuồng trại chăn nuôi giúp hội viên thoát nghèo trong năm 2023.

Với sự giúp đỡ của các cấp Hội, sự nỗ lực của các hộ hội viên phụ nữ nghèo, đến nay, phường chỉ còn 2 hộ hội viên phụ nữ nghèo, 17 hộ hội viên cận nghèo. Chủ tịch Hội LHPN phường Đào Thị Diễm Hương cho biết: Theo kế hoạch, mỗi năm, Hội LHPN phường đặt mục tiêu giúp đỡ 1 hộ phụ nữ thoát nghèo, 1 hộ phụ nữ thoát cận nghèo và phấn đấu đến năm 2026 không còn hộ hội viên phụ nữ nghèo.

Để đạt mục tiêu đề ra, Hội tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là đối với các hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo. Chỉ đạo các chi hội thống kê, rà soát và lập danh sách hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, đồng thời phân loại, nắm rõ nhu cầu thiếu hụt nguồn lực về nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề để triển khai các chương trình, hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp, hiệu quả.

“Cùng với đó, thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo để tiếp tục duy trì và nhân rộng; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi chi hội xây dựng các mô hình huy động nguồn lực để giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo. Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Hội cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tạo đòn bẩy giúp hội viên nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống”-bà Hương nhấn mạnh.

Trao đổi với P.V, ông Phan Đình Nguyên-Phó Chủ tịch UBND phường An Bình-thông tin: Các chương trình hoạt động của Hội LHPN phường đã góp phần quan trọng vào việc giảm số hộ nghèo trong những năm qua. Qua rà soát, toàn phường hiện còn 8 hộ nghèo, chiếm 0,33%, giảm 0,6% so với năm 2022; 35 hộ cận nghèo, chiếm 1,47%, tăng 1,05% so với năm 2022.

Cùng với sự chung tay góp sức của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác trợ giúp các hộ nghèo, cận nghèo nói chung, các hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ nói riêng. Tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư về nhà ở, vốn để giảm thiếu hụt của các hộ dân, tăng khả năng tiếp cận nhu cầu xã hội cơ bản; tăng cường vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”.

“Thông qua các kênh ủy thác vay vốn tại cơ sở để tạo điều kiện cho người nghèo, đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, quỹ tình thương của các đoàn thể. Với những giải pháp đó, tin rằng mục tiêu giảm nghèo của phường sẽ mang lại kết quả khả quan”-ông Nguyên nhấn mạnh.