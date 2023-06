Phụ nữ Chư Prông góp phần đẩy lùi nạn tự tử

(GLO)- Ở phố núi Pleiku, nếu như trục đường Cao Thắng-Phan Đình Phùng là xuất phát điểm của các quán chay thì đường Tăng Bạt Hổ lại là nơi hữu duyên hội tụ và phát triển thành “con đường chay” bình dân được nhiều người biết đến với chuỗi hàng quán Thanh Thảo, An Bình, An Tâm, An Phú, An Nhiên, Bình An.