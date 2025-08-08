Danh mục
Phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng xã Sró phát triển toàn diện, bền vững

(GLO)- Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã Sró tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Sáng 8-8, Đảng bộ xã Sró (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự Đại hội có 120 đại biểu đại diện cho 329 đảng viên thuộc 21 chi bộ trực thuộc.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hoàng Minh Việt-Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nay Kđam Tha My-Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

van-nghe.jpg
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sró lần thứ I,
﻿nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Minh Phương

Xã Sró được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai xã Sró và Đak Kơ Ning. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đáng chú ý, kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư. Đến nay, 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, sử dụng nước hợp vệ sinh; 4/4 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt trên 98%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7%/năm.

truong-ban-tuyen-giao.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Phương

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xã Sró đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai bài bản. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã kết nạp 70 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 327 đồng chí. Đến nay, 100% chi bộ thôn, làng có chi ủy, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt trên 88%.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Sró phấn đấu xây dựng xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2030. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 48 triệu đồng/năm; tổng đàn gia súc đạt 10.500 con; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,56%; duy trì tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6%/năm...

Để tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo kết nối thông suốt vùng sản xuất nông nghiệp, mở ra không gian phát triển mới, xã Sró kiến nghị tỉnh đầu tư xây dựng mới cầu Đăk Pơ Kơ và nâng cấp tuyến đường liên xã Kông Chro-Sró.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sró đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là sau khi sáp nhập.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị, tập trung thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá; đồng thời nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng kế hoạch hành động sát thực tiễn, không để khoảng trống, gián đoạn trong lãnh đạo, điều hành.

bieu-quyet.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sró lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, cần sớm củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền; xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng và đời sống ấm no của Nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của Đảng bộ và các cơ quan trong hệ thống chính trị xã.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, Đảng bộ xã cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển kinh tế-xã hội; trong đó, tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, phù hợp lợi thế và nhu cầu thị trường. Tăng cường thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, hợp tác xã và các mô hình sản xuất hiệu quả.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh việc chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững; quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách...

“Tôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống đoàn kết với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đã đề ra, xây dựng xã Sró phát triển toàn diện, bền vững”- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh.

ban-chap-hanh-dang-bo-xa-sro-nhiem-ky-2025-2030-ra-mat-dai-hoi.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sró nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Minh Phương

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng thông qua các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sró gồm 21 người, đồng chí Trần Văn Cửu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

