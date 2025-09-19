Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp thu hồi bột ngũ cốc trẻ em mang thương hiệu Blédina chứa độc tố gây ung thư

(GLO)- 5 sản phẩm bột ngũ cốc trẻ em thuộc dòng Blédine đang bị thu hồi trên toàn nước Pháp do chứa độc tố gây ung thư.

Thông báo được đưa ra sau khi cơ quan chức năng Pháp phát hiện 5 sản phẩm bột ngũ cốc dành cho trẻ em mang thương hiệu Blédina có nguy cơ nhiễm aflatoxin, một loại độc tố nấm mốc được Tổ chức An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) xếp vào nhóm gây hại cho ADN và có khả năng gây ung thư.

Bột ngũ cốc trẻ em mang thương hiệu Blédina chứa độc tố gây ung thư.
Pháp thu hồi bột ngũ cốc trẻ em mang thương hiệu Blédina chứa độc tố gây ung thư. Ảnh nguồn: cuisineaz.com

Chất aflatoxin thường xuất hiện trong các loại hạt khô, ngũ cốc, gia vị, dầu thực vật thô hay ca cao-theo EFSA.

Chiến dịch thu hồi được triển khai từ ngày 15-9 đối với 5 sản phẩm thuộc dòng Blédine, gồm: Blédine vị chuối và sữa (hộp 250 g, dành cho trẻ từ 6-36 tháng), Blédine vị mật ong và sữa (hộp 250 g, dành cho trẻ từ 6-36 tháng), Blédine Céréales vị vani (hộp 400 g, dành cho trẻ từ 12 tháng tuổi), Blédine vị bánh quy và sữa (hộp 250 g, dành cho trẻ từ 6-36 tháng) và Blédine Céréales vị bánh quy (hộp 400 g, dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi).

Danh sách số lô cụ thể có trên trang cảnh báo sản phẩm nguy hiểm Rappel Conso. Đồng thời, người tiêu dùng được khuyến cáo không sử dụng và mang trả lại sản phẩm tại nơi bán. Tuy nhiên, theo Cơ quan chức năng Pháp, những lô sản phẩm Blédina bị thu hồi không gây nguy hiểm ngay lập tức nếu chỉ dùng trong thời gian ngắn.

Blédina-thuộc Tập đoàn Danone thông báo trên website, đang tiến hành điều tra xác định nguyên nhân sự cố và triển khai các biện pháp khắc phục; đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng.

Chiến dịch này của Blédina được đánh giá là một trong những đợt thu hồi lớn tại Pháp đối với sản phẩm dành cho trẻ em trong năm 2025, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với nhóm đối tượng nhạy cảm như trẻ nhỏ.

