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Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 5-2026 tăng mạnh hơn 43%

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NHÃ UYÊN (theo VHO, Thời báo Tài chính Việt Nam)

(GLO)- Theo số liệu công bố của Cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 5-2026 đạt 23.730 xe với trị giá 547,6 triệu USD, tăng 43,1% về lượng so với tháng 4. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm.

Lũy kế 5 tháng, cả nước nhập khẩu 95.900 ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 2,29 tỷ USD, tăng 25,7%.

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Trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước nhập khẩu 95.900 ô tô nguyên chiếc các loại. Ảnh: Internet

Việc kim ngạch tăng nhanh hơn số lượng phản ánh xu hướng thay đổi trong cơ cấu xe nhập khẩu, khi tỷ trọng các dòng xe có giá trị cao hoặc xe chuyên dụng tiếp tục gia tăng. Điều này cũng cho thấy nhu cầu thị trường không chỉ tập trung vào phân khúc tiêu dùng phổ thông mà còn mở rộng sang các lĩnh vực sản xuất, vận tải và logistics.

Trong cơ cấu nhập khẩu, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất. Riêng tháng 5, có 16.483 xe dưới 9 chỗ được nhập khẩu, tăng mạnh 65,3% so với tháng trước và chiếm gần 70% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập về trong tháng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, lượng xe dưới 9 chỗ nhập khẩu đạt 62.845 chiếc, dù giảm nhẹ 2,3% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn là nhóm chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng lượng xe nhập khẩu.

Cũng theo ghi nhận của Cục Hải quan, nguồn cung ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục tập trung cao tại 3 thị trường chủ lực là Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Riêng trong tháng 5, lượng xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 22.637 chiếc, tăng 47,7% so với tháng trước và chiếm tới 97% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Diễn biến này cho thấy nguồn cung từ khu vực ASEAN tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường ô tô nhập khẩu, đặc biệt ở nhóm xe phục vụ tiêu dùng phổ thông.

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