Người phụ nữ cầm đầu đường dây buôn bán động vật hoang dã

Một đường dây buôn bán động vật hoang dã vừa được Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đấu tranh, bóc gỡ thành công, giải cứu 17 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm.

Ngày 15-5, tin từ Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa làm thủ tục bàn giao 17 cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Nghi Sơn đã đấu tranh bóc gỡ đường dây vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm từ khu vực miền Trung ra miền Bắc tiêu thụ do Tống Thị Lành (SN 1984; ngụ thôn Tân An, xã Phú Nhuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu.

Tiến hành điều tra xác minh, khoảng 3 giờ ngày 7-4, Công an thị xã Nghi Sơn đã phát hiện và kiểm tra hành chính đối với xe ôtô chở khách BKS 76B-003.17 đang dừng đỗ để trả hàng hóa tại Quốc lộ 1A (phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có một thùng xốp chứa 9 cá thể động vật tê tê đã chết và một thùng xốp khác chứa 17 cá thể động vật rùa đang còn sống cùng với nhiều tang vật khác có liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an thị xã Nghi Sơn đã điều tra, xác minh làm rõ và bắt tạm giam Phan Quốc Vương (SN 1994; ngụ xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) là người đã gửi thùng xốp chứa 17 cá thể rùa còn sống.

Hiện Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tống Thị Lành và Phan Quốc Vương về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.