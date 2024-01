Phát hiện vụ mua bán động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm với số lượng lớn

Tang vật thu giữ gồm 10 cá thể khỉ, 2 cá thể beo đốm, 1 cá thể tê tê (tất cả đều đã chết) với tổng khối lượng 120kg. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Knh tế, Buôn lậu, Môi trường-Công an tỉnh Nghệ An vừa tạm giữ một đối tượng về hành vi mua bán động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm với số lượng lớn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/1, tại khối Quy Chính, thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn), Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Knh tế, Buôn lậu, Môi trường Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Nam Đàn phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Tin (sinh năm 1963, trú tại khối Quy Chính, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) về hành vi mua bán động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Tang vật thu giữ gồm 10 cá thể khỉ, 2 cá thể beo đốm, 1 cá thể tê tê (tất cả đều đã chết) với tổng khối lượng 120 kg.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.