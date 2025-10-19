Nga sáng chế chân tay giả đầu tiên trên thế giới bằng cảm biến quang học

(GLO)- Các nhà khoa học Nga đã sáng chế chân tay giả sinh học đầu tiên trên thế giới với cảm biến quang học. Dự kiến vào tháng 1-2026, thiết bị sẽ được cung cấp cho bệnh nhân Nga hoàn toàn miễn phí do ngân sách liên bang chi trả.

Omni Hand được Công ty sáng chế Nga giới thiệu là bàn tay giả sinh học đầu tiên trên thế giới với khả năng điều khiển bằng quang học.

Cụ thể, tính năng chính của thiết bị là sử dụng cảm biến quang học, đọc tín hiệu từ gân cổ tay chứ không phải từ cơ như trong chân tay giả truyền thống.

Ảnh minh họa: Daily Mail

Đây là một phương pháp tiếp cận hoàn toàn mới, cho phép lắp chân tay giả vào những người bị yếu cơ, sau chấn thương do điện giật, cóng lạnh hoặc các chấn thương khác và mang lại khả năng kiểm soát chuyển động tự nhiên nhất có thể.

Các cảm biến được lắp trên cổ tay, có thể đọc hoạt động điện của cơ giống như các hệ thống truyền thống và cũng ghi lại những thay đổi về độ truyền sáng của mô xảy ra khi gân chuyển động-khi một người căng hoặc thả lỏng bàn tay, lưu lượng máu và vị trí của dây chằng thay đổi.

Các nhà phát triển giải thích với Izvestia rằng những chuyển động nhỏ này được các cảm biến ghi lại và truyền tín hiệu đến chân tay giả.

Khi người dùng thực hiện một cử chỉ "ảo", chẳng hạn như siết chặt nắm đấm, thực hiện cử chỉ "véo" hoặc thực hiện cử chỉ "súng lục", chân tay giả sẽ nhận ra chuyển động này và sao chép chính xác theo thời gian thực.

Không giống như hầu hết chân tay giả khác, vốn yêu cầu lựa chọn các cử chỉ tuần tự, Omni Hand có thể tái tạo chúng theo bất kỳ thứ tự nào, giúp việc điều khiển trở nên mang tính trực giác và nhanh.

Theo Giám đốc điều hành của nhà phát triển Motorika-ông Andrey Davidyuk-cho biết: Đây là một cấp độ tương tác mới giữa con người và công nghệ. Không chỉ đơn thuần phản ứng với các chuyển động mà còn hiểu được ý định của người dùng. Đây là một bước tiến hướng tới khả năng điều khiển chân tay giả sinh học một cách thực sự tự nhiên.

Bàn tay sinh học có thể ghi nhớ tới 6 cử chỉ riêng biệt. Những cử chỉ này được lựa chọn bằng hệ thống hỗ trợ quyết định người dùng. Hệ thống này phân tích tín hiệu, thích ứng với từng người dùng và trở nên chính xác hơn theo thời gian. Điều này cho phép chân tay giả "học" cùng người dùng, cải thiện phản ứng và tăng độ chính xác của các chuyển động.

Mặc dù các cảm biến quang học trong chân tay giả đã được một số nhóm nghiên cứu ở nước ngoài nghiên cứu nhưng Nga là nước đầu tiên biến công nghệ này thành sản phẩm thực tế và đưa vào ứng dụng. Việc sản xuất hàng loạt mẫu sản phẩm này sẽ bắt đầu vào tháng 1-2026.

8 người dùng đầu tiên đã nhận được chân tay giả trong các thử nghiệm thí điểm và họ tiếp tục sử dụng chúng thường xuyên.

Trưởng phòng thí nghiệm về chân tay giả sinh học ngoại vi thuộc Đại học Y khoa Samara-ông Vladimir Ermishin-nhấn mạnh rằng, sự phát triển này thực sự có thể được gọi là một bước đột phá trong lĩnh vực chân tay giả và đặc biệt hứa hẹn đối với những người bị teo cơ và mất chức năng thần kinh-những người mà cho đến nay hầu như không thể sử dụng chân tay giả thông minh.

Bà Anna Tsivilyova-Thứ trưởng Quốc phòng Nga-cho biết, ngành sản xuất tay chân giả nước này phát triển vượt bậc để đáp ứng nhu cầu thương binh trở về từ Ukraine.

Nga đã đầu tư khổng lồ về nguồn lực, tiền bạc, đặt ra những tiêu chuẩn cao cho ngành sản xuất chân tay giả, mở ra cơ hội lớn, giúp Nga vượt qua Trung Quốc cũng như bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác trong ngành này.